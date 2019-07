Candidatii la functia de procuror european sustin interviurile cu Ana Birchall: La ce intrebari au fost pusi sa raspunda, inclusiv in engleza

LIVE

Lista candidatilor

Din 8, doar 6

Ziare.

com

Interviurile au inceput la ora 10:00, candidatii fiind invitati sa vina in fata comisiei in ordine alfabetica, a anuntat ministrul.Conform OUG 8/2019, dinmai fac parte, alaturi de ministrul Justitiei,, presedintele CSM,, precum si doi specialisti in domeniul cooperarii judiciare internationale in materie penala, desemnati de catre ministrul Justitiei, conform ordinului 829 c din 2019, acestia fiind directorulsi sef serviciuImaginile sunt transmise live pe site-ul MJ, putand fi urmarite AICI , precum si pe pagina de Facebook a ministerului.- Pentru ca la ora 13:00 incepe sedinta de guvern, urmatoarele trei interviuri programate pentru ziua de azi vor avea loc de la ora 16:00, conform programului stabilit anterior de Ministerul Justitiei. Cei trei candidati care se vor prezenta in fata comisiei in aceasta dupa-amiaza suntUrmeaza ca pe 23 iulie sa se prezinte la interviu si Catalin Borcoman, iar imediat dupa aceea sa fie anuntati castigatorii concursului.- Interviul Laurei Ecedi Stoisavlevici se incheie. Ca si pe primii doi candidati, ministrul o informeaza ca rezultatul va fi anuntat dupa data de 23, ca urmare a solicitarii de amanare adresate in scris de candidatul Borcoman.- Incepe interviul candidatei. Aceasta isi prezinta cariera profesionala, mentionand, printre altele, ca a fost si judecator, si procuror.- Ministrul o invita sa raspunda inla intrebarea "Care sunt cele mai importante calitati pentru un procuror european?". Ca si predecesorii sai, candidatul reuseste sa isi expuna ideile cursiv in limba engleza.- Ministrul intreaba candidatul care este contextul in care a fost infiintat EPPO, iar candidatul subliniaza nevoia existentei unei practici unitare la nivelul UE, mentionand efectele benefice ale Eurojust si colaborarii intre state in cazurile transfrontaliere.- Interviul continua si cu alte intrebari despre infractiunile transfrontaliere sau cooperarea judiciara intre statele membre ale UE.- Intrebata tot de ministru, Laura Ecedi Stoisavlevici este de acord ca adoptarea unor politici comune in domeniul justitiei in UE ar fi benefica, dar acest aspect "tine de latura politica a acestei chestiuni". "Activitatea EPPO ar fi mai eficienta", subliniaza ea, aducand o serie de argumente.- Ca si predecesorii, candidata este invitata sa spuna cum vede colaborarea EPPO cu Eurojust, Europol si cu statele terte.- Ministrul o invita pe candidata sa vorbeasca despre abilitatile si experienta sa in management si control.- Ministrul intreaba candidata care sunt cele cinci lectii pe care vrea sa le ia cu ea, la EPPO. "Cea mai importanta, la care nu as ceda sub nicio forma, este aceea ca un dosar de urmarire penala se termina cand judecatorii iti valideaza decizia. Pana se termina judecata, trebuie sa fii atent si sa iti asumi responsabilitatile.", spune candidata. Aceasta mai mentioneaza in raspunsul sau si importanta obtinerii de probe care sa fie validate la final de instanta de judecata."As fi foarte atenta la chestiunile care par a fi in acord cu legea, dar care la cercetarea judecatoreasca s-ar putea sa aiba o alta intorsatura", a mai spus candidata, printre altele, dand ca exemplu dosarele in care apar"Nu poti sa te faci ca nu vezi ca oarecum dreptul inculpatului in instanta nu prea se mai tine in acea balanta (...) Ei neavand acces la ele, ei nu stiu in ce masura au influentat decizia judecatorului (...) Sub nicio forma nu as vrea ca un dosar al EPPO sa fie afectat de aceasta umbra", a mai spus procurorul.- Din proprie initiativa, candidata subliniaza, printre altele, ca a participat la "foarte multe forme de pregatire in strainatate", dobandind astfel capacitatea de a colabora cu colegi procurori din alte tari, "pe probleme punctuale de drept".- Interviul lui Claudiu Dumitrescu s-a incheiat. Ministrul Justitiei precizeaza ca procurorul Catalin Laurentiu Borcoman este cel care a cerut amanarea si mentioneaza, inca o data, ca rezultatul se va afla dupa data de 23, cand va fi audiat si acesta.- Incepe interviul lui. Procurorul isi prezinta parcursul profesional, subliniind ca isi desfasoara activitatea de 22 de ani si are o experienta bogata in combaterea infractiunilor de coruptie si in ceea ce priveste colaborarea cu institutiile internationale.Ca si candidatul precedent, Claudiu Dumitrescu este invitat de ministrul Justitiei sa isi faca si o scurta prezentaresi apoi sa raspunda la o intrebare. Procurorul se descurca bine, la fel ca si predecesorul.- Intrebat de comisie, Claudiu Dumitrescu vorbeste despre necesitatea infiintarii EPPO. "Motivul principal are legatura cu celeritatea activitatilor de urmarire penala si cu urgentarea procedurilor judiciare atunci cand o infractiune este savarsita pe teritoriul mai multor state ale UE", spune procurorul, printre altele.- De asemenea, intrebat de ministru, candidatul admite ca se pot aduce imbunatatiri legislatiei europene in materie penala si EPPO, in vederea eficientizarii activitatii procurorilor.- Ca si predecesorul sau, candidatul este intrebat despre colaborarea cu Eurojust, Europol, dar si cu statele terte. Candidatul mentioneaza, printre altele, diferentele legislative intre state si importanta respectarii legislatiilor interne. "", a subliniat Dumitrescu.- Ministrul il intreaba in continuare despre experienta sa in colaborarea internationala in dosarele cu cauze transfrontaliere, dar si despre experienta sa de conducator de structura in DNA si de coordonator al mai multor procurori.- Dupa ce a enumerat o serie de dificultati ale postului si calitati pe care viitorul procuror european trebuie sa le aiba, candidatul este intrebat de ce isi doreste totusi postul. "16 ani am stat incremenit aici. E o provocare, faci altceva. Provocarea vine si din faptul ca toata chestiunea e la inceput. Acel colegiu functioneaza sub coordonarea procurorului sef, dar, acel colegiu e de conducere", subliniaza procurorul, adaugand cat de important este sa "pastrezi un echilibru" si sa comunici cu colegii.- Primul interviu s-a incheiat. Ministrul Justitiei il informeaza pe candidat ca, dat fiind faptul ca unul dintre cei inscrisi in competitie a cerut si a obtinut amanarea interviului sau pana la acea data.Conform presei, candidatul care s-a retras este procurorul- Audierile au inceput cu Marius Bulancea."Mi-ar fi usor sa exercit aceste atributii pentru ca ar fi o continuare a ceea ce am facut in ultimii trei ani", spune Bulancea, care este sef de sectie in DNA.Bulancea subliniaza ca a rezolvat multe cazuri complexe, in care s-au pronuntat condamnari si s-au recuperat sume importante."Stapanesc bine atat limba engleza, cat si cea franceza. Am experienta bogata si in cooperarea internationala in materie penala", a mai spus el, subliniind ca a reprezentat Romania cu mai multe ocazii, inclusiv in dialogurile purtate cu comisiile MCV.- Pentru ca a sustinut ca stie, ministrul Birchall ii adreseaza o intrebare in aceasta limba, rugandu-l sa raspunda la fel. Candidatul se descurca foarte bine.Mai mult, un alt membru al comisiei ii adreseaza o intrebare insi, la fel, candidatul se descurca excelent.- Candidatul este intrebat de ministrul Justitiei de ce crede ca a fost infiintat Parchetul European. Marius Bulancea spune ca s-a constatat nevoia uniformizarii investigatiilor, iar un alt argument ar fi evolutia criminalitatii transfrontaliere, procurorii fiind in acest moment limitati de granite, ceea ce scade foarte mult eficienta investigarii unor asemenea cauze.- Ministrul intreaba cate state participa la EPPO, iar candidatul raspunde corect, precizand si statele care nu au dorit sa faca acest lucru sau care urmeaza sa se alature. Urmeaza si alte intrebari, inclusiv despre relatia intre EPPO si Eurojust sau Europol.- Sefa CSM, Lia Savonea, il intreaba daca a inregistrat si esecuri si daca sunt lucruri pe care le-ar face altfel. Procurorul DNA spune ca se puteau face si altfel anumite lucruri, au existat si achitari, dar explica faptul ca "sunt lucruri normale intr-o activitate cand exista un numar mare de cauze, iar pentru anumite infractiuni nu exista o jurisprudenta consolidata"."Sunt chiar si situatii in care doua instante nu vad la fel o cauza si dau decizii diferite", mai spune candidatul.- Ministrul il intreaba cum isi va folosi experienta din Romania la nivel european. "Eu cred ca. Considerati ca asemenea practici sunt comune sau de asteptat la nivelul UE?", intreaba ministrul.Candidatul spune ca e de acord, viata unui om si increderea in justitie pot fi afectate in asemenea cazuri, multe dosare fiind urmarite cu atentie de mass-media si presiunea fiind uriasa."Au existat situatii in care magistrati sau angajati au furnizat informatii mass-media si au fost, sunt si in prezent, procese care se desfasoara la televizor, copii audiati etc. Nu e bine pentru nimeni", spune candidatul. "Personal am incercat sa evit asemenea lucruri, am incercat sa nu fiu o persoana publica, sa nu existe asemenea situatii", adauga el.: Daniel Horodniceanu, Catalin Laurentiu Borcoman, Marius Bogdan Bulancea, Elena Hach, Constantin Claudiu Dumitrescu, Laura Ecedi Stoisavlevici, Razvan Horatiu Radu si Nicoleta Nolden.Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat marti dimineata ca, dintre cei 8 candidati inscrisi initial,luni, anuntand ca va ocupa alta functie.Tot ministrul a mai precizat ca un alt candidat a anuntat ca este in delegatie si nu se poate prezenta azi la audieri, asa ca a fostInterviurile vor fi impartite in doua parti - inainte si dupa sedinta de guvern de la ora 13:00, la care ministrul Justitiei trebuie sa fie prezent.Ana Birchall si-a exprimat speranta ca totul merge bine. "Sper sa terminam azi", a spus ministrul, marti dimineata.Conform MJ, poate fi desemnata candidat in numele Romaniei pentru functia de procuror european persoana care este cetatean roman, cu domiciliul in Romania, este procuror sau judecator cu o vechime in aceasta calitate de minimum 15 ani, este procuror cu grad profesional de Parchet de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau judecator cu grad profesional de curte de apel, are experienta practica relevanta in sistemul judiciar romanesc, cunoaste la un nivel tehnic avansat limba engleza sau franceza (cunoasterea la nivel avansat a unei a doua limbi de circulatie internationala reprezinta un avantaj).Reamintim ca Romania trebuia sa decidape cine trimite in functia de procuror european din partea tarii noastre, mai ales ca Guvernul PSD-ALDE si fostul ministru al Justitiei Tudorel Toaderca au la dipozitie un an si jumatate pentru a stabili lista de propuneri, insa Tudorel Toader nu s-a grabit deloc, ocolind abil Parlamentul.Abia in martie 2018 a publicat pe site un proiect de lege in acest scop si abia in noiembrie 2018 a organizat o dezbatere publica pe subiect, conform unei minute publicate in ianuarie pe site-ul ministerului Insa ministrul Toader nu a cerut niciodata de la CSM vreun aviz pentru acel proiect de lege, care nici nu a mai ajuns in Parlament. Asa se face ca Tudorel Toader a organizat intreaga procedura prin ordonanta de urgenta.