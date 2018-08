Liviu Dragnea - acum ori niciodata. Orele decisive

Sunt zile si ore critice pentru Romania.

Dupa cum am mai scris, pentru Dragnea personal aceasta ordonanta este necesara, dar nu neaparat o urgenta personala zero, pentru ca pana la o eventuala condamnare in dosarul "Bombonica" va mai trece cel putin un an de la publicarea motivarii, cand va fi sa apara ea.Insa, pe de-o parte,. Nu trebuie sa fii un geniu ca sa intelegi asta atat timp cat fara rectificarea bugetara guvernul pretinde ca trebuie sa se imprumute masiv pentru cheltuieli curente. Deci rezervele tin de mutarea unor bani dintr-un buzunar in altul siceea ce e foarte grav.Pana ca adevarul sa explodeze nu mai e foarte mult si probabil ca Dragnea vrea sa aibe deja sacii in caruta pentru ca, dupa modelul Colectiv , la o adica sa abandoneze corabia in flacari pentru a o manevra din urmbra fara povara guvernarii.Pe de alta parte,Trebuie sa livreze ceva concret in materie de justitie . Cu revocarea dnei Kovesi a castigat timp, dar asta nu e inca o garantie a salvarii, mai ales pentru cei ajunsi in faza de judecata sau deja condamnati.A fost si desecretizarea protocoalelor, insa dincolo de spectacolul de flacari si fum, ea nu ajuta cat timp o instanta de judecata nu declara protocolul nelegal si probele obtinute cu ajutorul SRI ca fiind invalide, ceea ce nu s-a intamplat si nici nu cred ca se va intampla.Povestea poate tine ca tema de scandal , dar legal, pe fond, e nula si avocatii stiu bine acest lucru.Si vine marele CEX al PSD de la sfarsitul saptamanii, cu un partid deja terorizat de tampeniile guvernului, constient de prabusirea brandului si picajul electoral, agitat de scrisoarea Ecaterinei Andronescu si care nu intelege la ce bun aceste sacrificii de imagine cat inca nu au sacii in caruta libertatii.Ca sa puna totusi o ofranda pe masa, Dragnea a pregatit inceperea procedurii de revocare a lui Augustin Lazar , cu publicarea acelor protocoale din 2016 de catre Darius Valcov, si apoi a ordonat-o. Lasand la o parte ca toata povestea i-a explodat in plina figura lui Tudorel Toader dovedit mincinos cu acte in regula de catre procurorul general , si lasand la o parte ca protocoalele sunt in perfecta regula cat timp se refera strict la atributiile SRI, procedura e oricum de durata si cu final discutabil, cat timp dl Lazar se poate dovedi o tinta mai greu de doborat decat Codruta Kovesi, nevand uzura de imagine a acesteia. Scrisoarea lui Rudolf Giuliani a venit manusa dintr-o alta zona de maxima disperare, aceea a magnatilor condamnati care au pus la bataie 5 milioane de dolari pentru o operatiune de lobby in favoarea singurei decizii politice care ii mai intereseaza - amnistia.Asa se explica si anumite declaratii ale fostului sef FBI Louis Freeh in urma cu ceva vreme, cateva articole prin presa de la Bruxelles si acum, perla coroanei, Rudolf Giuliani.Trecutul dlui Giuliani este cu adevarat exceptional, tot respectul, dar Este ceea ce a explicat si ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, atras intr-o ambuscada pe care cu greu o putea evita. Eu, personal, nu vad nimic gresit in pozitia dlui Maior, care atrage doar atentia asupra calitatii in care vorbeste dl Giuliani.Cand Drangea si Tariceanu replicau cu adevarat obraznic liderilor europeni sau fostei administratii americane in chestiunea justitiei, inteleg ca era bine. Cand dl Maior face niste afirmatii factual corecte e rau? Si daca dl Iohannis va decide rechemarea dlui Maior doar in temeiul acestei declaratii absolut corecte, cred ca va marca inca o cedare penibila in fata asaltului pesedist.Daca este firesc ca presedintele Romaniei nu avea a reactiona la scrisoarea unei persoane fizice fara functie, era firesc ca pentru Liviu Dragnea ea sa fie vant in panze, fructificat nu numai intr-o declaratie sforaitoare. In paranteza fie zis, amuzant atacul lui Drangea la George Maior , la a carui usa zgaria cu mare umilinta pe vremea cand acesta era sef SRI, dupa cum poveste Victor Ponta Si tot amuzant este cum reactiona Liviu Drangnea cu scrisori oficiale tafnoase la pozitiile oficiale ale liderilor UE sau chiar ale Departamentului de Stat care cereau ca justitia sa nu fie atacata. Dar daca as fi Calin Popescu Tariceanu as fi un pic ingandurat: de ce Giuliani o fi scris numarului 1 si numarului 3 in stat, evitand tocmai numarul 2, care sa afle din presa?Cum zice dl Giuliani dupa ce ne abureste cu o comisie de magistrati straini, oripilat de colaborarea intre procurori si servicii secrete de parca n-ar fi auzit in viata lui ca exista FBI?Asta e ideea! Asta trebuie sa se intample, dar sub acoperirea unei sustineri externe de aceasta data, exploatata isteric de televizunile de casa ale PSD.De aceeasi peste ministrul Justitiei, la o adica, ca doar a zis domnu' Giuliani, nu-i asa?Odata intrata in vigoare, efectele acestei OUG nu mai pot fi inlaturate indiferent daca e abrogata sau declarata neconstitutionala (nu de catre aceasta CCR, desigur) . Dar si daca nu reuseste sa o obtina, Liviu Dragnea va avea de infruntat ceea ce ar putea fi sfarsitul.Este care pe care, Romania infractorilor vs Romania oamenilor onesti. Si numai una poate invinge.