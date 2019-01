Lovitura teribila pentru CCR si ministrul Toader. Incepe decontul!

Interviu

IarIn primul rand, este victoria de etapa, uriasa victorie de etapa obtinuta de Laura Codruta Kovesi la CEDO. Sesizarea a trecut de procedura filtru , adica indeplineste conditiile de admisibilitate de principiu si se va duce la judecata pe fond.Va aduceti aminte cu cat dispret, tipic pentru un neprofesionist al dreptului (adevaratii profesionisti isi lasa loc de o mica indoiala), trata dl Toader sesizarea dnei Kovesi la CEDO?Pentru cei care inteleg CEDO, rapiditatea cu care cererea a trecut de procedura filtru, nici macar o luna, pe o procedura pe care o depasesc doar 5% dintre cereri, arata cat de serios trateaza CEDO cauza.Iar daca sesizarea va fi admisa pe fond, loviturile vor veni precum ciomagul in capul CCR si al lui Tudorel Toader, cei care au siluit Justitia din Romania in fel si chip crezand ca nu exista, dupa cum spunea arogant ministrul, cale de atac. Iata ca exista.Iar victoria la CEDO vine cu numai o zi inainte ca dna Kovesi sa sustina interviul pentru functia de procuror european, dupa ce a ajuns pe lista scurta de numai cinci candidati. Ceea ce Tudorel Toader a aruncat la cos, a incercat sa distruga, iata cat valorizeaza Europa.Este si aceasta o dovada a rupturii dintre noi si Bruxelles sau Strasbourg, acolo unde Tudorel Toader spunea ca statul de drept e o notiune flexibila de la tara la tara. Ceva similar cormoranilor din piscina.Intrebarea este retorica, in mod normal ar trebui sa fie inutila, pentru ca prin Constitutie statul roman are obligatia sa respecte Tratatul de aderare la UE din care MCV face parte.Insasi CCR, pe vremea cand inca lua decizii de constitutionalitate, nu devenise un Tribunal al poporului, a consfintit aceasta obligatie in Decizia 2/2012 Este practic imposibil ca CJUE sa dea un raspuns negativ la aceasta intrebare, fiind doar o chestiune de timp pana cand acest guvern si acest ministru al Justitiei vor fi din nou pusi la colt.Ar fi un moment in care si CCR, si Tudorel Toader ar trebui sa se intrebe cat de departe vor sa mearga si ce fel de consecinte sunt dispusi sa isi asume, pentru ca mitul intangibilitatii deciziilor CCR incepe sa se destrame macinat de multimea de abuzuri comise de continuturile robelor visinii.O intrebare grea cu atat mai mult cu cat si CCR, si Tudorel Toader sunt in fata unor momente cheie care sa desavarseasca ceea ce toata lumea a inteles, mai ales in cancelariile occidentale si la Bruxelles, cu precizie cum se numeste - amnistie.Dl Toader este presat sa emita acea OUG de repunere in termen (folosesc terminologia domniei sale) pentru toti cei condamnati de completurile de cinci ale ICCJ, ca o continuare a scandaloasei decizii a CCR care a uzurpat astfel rolul instantei de judecata, permitandu-si sa iasa din sfera legalitatii pentru a judeca ceea ce este dincolo de competenta sa, adica legalitatea.De ce este absolut de neconceput aceasta ordonanta a explicat pentru Ziare.com un ilustru judector de penal, Ciprian Coada, de la Curtea de Apel Constanta. Sunt argumente juridice, constitutionale si de bun simt care nu pot fi eludate decat cu o crunta rea-credinta.Rejudecarea va insemna doar constatarea implinirii prescriptiei in majoritatea cazurilor, un probatoriu si o legislatie facute ciur de deciziile CCR, ridicarea masurilor asiguratorii si chiar restituirea prejudiciilor confiscate de la infractori.Mai mult, intr-o consultatie juridica acordata gratis penalilor, dl Toader a recomandat trecerea la urmatoarea etapa a demolarii Justitiei : contestarea completurilor de 3 ale ICCJ pentru ca nu ar fi fost constituite prin tragere la sorti.Doar ca nu exista nicin text de lege, dupa cum spune judecatorul CSM Bogdan Mateescu , care sa prevada tragerea la sorti a membrilor completurilor colegiale cu exceptia celor de 5.Deci cel mai probabil ca va fi atacata prin exceptie de neconstitutionalitate, dupa cum recomanda Tudorel Toader, norma care nu prevede aceasta modalitate de constituire si, daca CCR va admite din nou inadmisibilul, va veni o noua OUG care sa duca la desfiintarea hotararilor pronuntate in prima instanta de ICCJ, pentru caToti cei ajunsi in apel la completurile de 5, in frunte cu Valcov si Dragnea, au fost condamnati in prima instanta de completurile de 3.Dar mai e ceva. Daca se pune in discutie constituirea completurilor colegiale, asta va cobori si spre curtile de apel, adica spreDupa o desfiintare a hotararii de condamnare, rejudecarea nu ar mai avea loc, pentru ca fapta lui Voiculescu e prescrisa.