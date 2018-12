Lucian Duta, fostul sef al CNAS, a fost trimis in judecata pentru luare de mita

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2010 - 2012, Nicolae Lucian Duta, in calitate de presedinte al CNAS, a pretins de la reprezentantii a doua firme de software un comision de 10% din valoarea fiecarui act aditional sau contract pe care l-a semnat in aceasta calitate si a primit suma totala de 6.300.000 de euro, dintre care 5.500.000 euro prin transferuri bancare si 800.000 euro in numerar.Sumele de bani au fost remise lui Duta fie in numerar (in mai multe transe), fie prin virament in contul unei companii offshore inregistrata in Insulele Antile si cu conturi bancare deschise in Elvetia.In cauza au fost dispuse masuri asiguratorii asupra sumei de 2.183.820 euro identificata intr-un cont bancar din Elvetia, asupra unui teren cu constructie S+P+4, asupra a trei apartamente si asupra unui autoturism.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.Pe 4 aprilie, DNA anunta ca i-a fixat lui Duta o cautiune de 4.500.000 de lei.DNA mai sustinea atunci ca Lucian Duta ar fi primit mita in legatura cu incheierea si derularea unui act aditional la contractul pentru realizarea unui parteneriat pentru proiectarea, construirea si operarea unui sistem informatic unic integrat al asigurarilor de sanatate din Romania.De asemenea, el ar fi primit bani in legatura cu incheierea si derularea unui acord-cadru de servicii ce avea ca obiect furnizarea solutiei informatice de implementare a Cardului National de Asigurari Sociale de Sanatate si interconectarea acestora cu Sistemul Informatic Unic Integrat.