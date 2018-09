Magistrati din toata tara protesteaza duminica in fata Curtii de Apel Bucuresti

Ziare.

"Duminica, de la ora 17:30, reprezentanti ai magistratilor din toata tara vor protesta in fata Curtii de Apel Bucuresti", a anuntat Danilet pe pagina de Facebook Intrebat de un internaut care este motivul protestului, Danilet raspunde "Ni s-a urat cu raul". Ulterior, judecatorul detaliaza: "Modificarile la Legile Justitiei, la Codurile Penale, Inspectia numita de Guvern, ignorarea si ridiculizarea Comisiei de la Venetia, evaluarea PG de ministru".Contactat de G4Media, Danilet a spus ca nu exista un organizator al protestului, ci actiunea a fost decisa "in urma unei largi consultari pe un grup de discutii electronic".Nu e primul protest al magistratilor de cand majoritatea PSD-ALDE a inceput asaltul asupra justitiei. In primavara acestui an, zeci de judecatori si procurori s-au adunat pe aceleasi trepte ale Curtii de Apel Bucuresti, nemultumiti de propunerile de modificare a Codurilor penale si modul in care au fost schimbate Legile justitiei.Atunci, pe 19 mai 2018, ei au protestat in tacere , tinand in maini pancarte pe care scria "Pentru o justitie independenta", "Avizul Comisiei de la Venetia", "Principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat" sau "Conformarea obligatoriei cu recomandarile GRECO".