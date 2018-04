Magistratii au blocat retrocedarea stadionului Juventus. O batrana de 88 de ani trebuie sa primeasca despagubiri pentru arena de fotbal, un cartier de blocuri si parcul Motodrom

Ce terenuri se restituie in natura

un lot in suprafata de 1.079 mp avand destinatia de parcare adiacenta benzinariei Shell,

un lot in suprafata de 24.289 mp, triunghiular, adiacent terenului dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti,

un fost poligon auto in suprafata de 10.104 mp

un lot dat in folosinta Contact Autotransport CO SRL in suprafata de 1.697 mp

Pentru ce imobile se dau despagubiri

lotul dat in folosinta gratuita Asociatiei Sport Club Juventus Bucuresti, in suprafata de 43.493 mp,

lotul concesionat catre Lumina Institutii de Invatamant SA, in suprafata de 14.468 mp,

lotul dat in folosinta catre Shell Romania SA in suprafata de 1.329 mp,

lotul in suprafata de 27.533 mp ocupat de blocuri, drumuri, alei si spatii verzi,

terenul in suprafata de 13.330 mp situat in strada Rascoala, numarul 9A, Sectorul 2 pentru care au fost emise titluri de proprietate conform Legii 18/1991 a fondului funciar

lotul reprezentat de terenul in suprafata de 8,16 ha pe care se regaseste Parcul Motodrom.

Povestea mostenirii

Unul dintre cele mai controversate dosare de retrocedare din Capitala, cel care priveste restituirea in natura a unor blocuri, drumuri, alei si spatii verzi, a stadionului echipei Juventus Colentina, a parcului Motodrom si a sediului Universitatii Lumina, a fost solutionat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti dupa aproape sase ani de procese.Magistratii au decis irevocabil ca Ilieana Clara Constanta Mihaescu (88 de ani) este indreptatita sa primeasca restituiri de circa 30 de hectare in cartierul bucurestean Colentina. Unele terenuri vor fi retrocedate in natura, in cazul celor pe care nu s-au construit imobile sau constructii de utilitate publica.In cazul unor terenuri pe care s-au construit blocuri, drumuri si spatii verzi, terenul de fotbal al echipei Juventus Colentina, parcul Motodrom, o benzinarie si sediul Universitatii "Lumina", instanta a aratat caprivind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.Decizia Curtii de Apel Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor de judecata. O sentinta aproape similara a dat si Tribunalul Bucuresti pe 10 aprilie 2017.Decizia Tribunalului Bucuresti poate fi accesata pe portalul instantelor de judecata. Curtea de Apel Bucuresti a aratat in minuta deciziei in cazul caror terenuri Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) trebuie sa emita dispozitii de restituire in natura:Pe de alta parte, imobilele pentru care Ilieana Clara Constanta Mihaescu are dreptul la masuri reparatorii sunt:Povestea restituirii stadionului Colentina a atras atentia si judecatorului Tribunalului Bucuresti, care a motivat ca a fost aproape nevoit sa-l retrocedeze in natura, deoarece PMB nu a adus probe in instanta care sa dovedeasca in concret care este utilitatea publica a bazei sportive, ci doar a evocat vag interesul general al colectivitatii.Magistratul a aratat si ce ar fi trebuit sa sustina functionarii Primariei. "Realizarea unei academii sportive sau a oricarei alte forme de organizare in cadrul careia sa se asigure pregatirea la nivel de copii si juniori, elementul general fiind posibilitatea acordata comunitatii de a asigura membrilor sai mijloacele pentru a incepe sportul de perfomanta", a explicat judecatorul."Punerea la dispozitia colectivitatii a bazei pentru utilizarea acesteia in scop de agrement, spre exemplu punerea la dispozitia persoanelor a unor terenuri pe o perioada determinata (1 ora, o parte a zilei), pentru practicarea unor sporturi (fotbal, tenis), elementul care atrage utilitatea publica fiind determinat de dezvoltarea sportului de masa", a mai aratat magistratul cum trebuiau sa pledeze avocatii primariei.Atunci cand a cerut retrocedarea, Ilieana Clara Constanta Mihaescu a aratat instantelor ca toate aceste bunuri au apartinut tatalui ei, inginerul Stefan Mihaescu, decedat in 1968, si au fost preluate abuziv de comunisti.Potrivit actelor din dosar, Stefan Mihaescu a dobandit aceste bunuri in 1928, dupa ce le-a cumparat de la Societatea Anonima pentru Industria si Comertul de Caramizi si Materiale de Constructii "Caramida" contra sumei de 19,2 milioane de lei.Era vorba de o fabrica de caramida -cladiri, unelte, masini- si terenul din jur. Pe timpul comunistilor, pe aceste terenuri au fost ridicate blocuri de locuinte, un poligon auto si baza sportiva "Intreprinderea de calculatoare Felix".