Magistratii au decis, din nou, revocarea arestului preventiv pentru Elan Schwartzenberg

"Revoca masura arestarii preventive si dispune retragerea cererii de dare in urmarire internationala si a mandatului de arestare european. Cu contestatie in 48 ore de la comunicare", se arata in minuta instatei.Avocatii omului de afaceri au cerut joi Tribunalului Bucuresti revocarea mandatului de arestare preventiva emis pe numele lui Schwartzenberg,, privind construirea cartierului "Henri Coanda".Instanta suprema a decis, pe 28 iunie 2018, sa-i achite pe Radu Mazare si pe fratele acestuia, Alexandru Mazare, in dosarul in care sunt judecati alaturi de Avraham Morgenstern, in dosarul privind cartierul de locuinte sociale "Henri Coanda".In timp ce Instanta suprema redacta motivarea de achitare in dosarul "Henri Coanda", magistratii Curtii de Apel Bucuresti au aratat ca i-au respins definitiv cererea de revocare a arestului preventiv a lui Elan Schwartzenberg - pe data de 2 august 2018 - deoarece el continua sa evite organele judiciare si ca reprezinta un pericol deoarece se afla in alt stat, chiar daca impotriva sa e derulata o procedura penala."Constata ca, la luarea masurii arestarii preventive, s-a retinut temeiul prevazut de art.223, alin.1, litera a din Codul de procedura penala, privind sustragerea inculpatului de la procesul penal, care nu a disparut, intrucat inculpatul continua sa evite organele judiciare romane, fiind dat in urmarire internationala. De asemenea, constata ca in sarcina inculpatului a fost retinuta infractiunea de complicitate la dare de mita, care este infractiune de coruptie, din categoria infractiunilor expres enumerate la art.223, alin.2, Cod de procedura penala, astfel ca nu mai este necesara verificarea limitei speciale, care trebuie sa fie de 5 ani inchisoare sau mai mare", se arata in motivarea magistratilor Curtii de Apel Bucuresti, semnata de Daniela Panioglu si Antoaneta Nedelcu.Potrivit acestora, pericolul pe care Elan Schwartzenberg il reprezinta nu a disparut, deoarece omul de afaceri se afla, in prezent, in alta tara, in ciuda faptului ca pe numele sau exista un dosar in instanta.Procurorii anticoruptie au cerut arestarea lui Elan Schwartzenberg pe 30 mai 2016, fiind acuzat de complicitate la dare de mita, in solicitare DNA motivand ca omul de afaceri "s-a ascuns, in scopul de a se sustrage de la urmarirea penala"."In cursul anului 2011,pentru ca acesta din urma sa faca demersuri atat in cadrul atributiilor de serviciu cat si in afara (contrare) lor, astfel incat sa faciliteze castigarea, de catre firma respectiva, in conditii avantajoase, a unei licitatii avand ca obiect contractul de construire a Campusului social Henri Coanda in valoare de 40.964.030 lei fara TVA (circa 10 milioane de euro) ", precizeaza DNA in comunicatul de presa."Ajutorul acordat de Schwartzenberg Emilian a constat, pe de o parte, in faptul ca a intermediat darea sumei de 175.000 de euro prin interpunerea, pe traseul banilor, a unei societati offshore (societate al carei beneficiar real era) si, pe de alta parte, a facilitat relatia dintre Mazare Radu Stefan si Morgenstern Avraham, fiind prieten cu amandoi. Societatea off shore este o societate inmatriculata in Insulele Virgine Britanice care avea deschise conturi in Liechtenstein. Toate operatiunile de transfer bancar erau ordonate de Schwartzenberg Emilian, in calitate de beneficiar real si puse in executare de o alta persoana", mai explica procurorii.