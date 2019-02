Magistratii critica OUG adoptata de Guvernul Dancila: Justitia romana, in stare de dezastru, expusa unor experimente fara sfarsit

Iata principalele obisctii ridicate de asociatiile magistratilor

Magistratii reclama faptul ca modificarile s-au facut "fara asigurarea transparentei decizionale in modificarea legislativa propusa si fara a exista avizul Consiliului Superior al Magistraturii, garantul constitutional al independentei justitiei, aviz a carui comunicare nu a fost asteptata o perioada rezonabila".Legiferarea, criticabila de la prima vedere pentru nesocotirea grava si nescuzabila a principiilor constitutionale [art.1 alin. (5) si ale art.1 alin. (3) din Constitutie], a tehnicii legislative si a previzibilitatii legii,Mai mult, posibilitatea executivului de a guverna prin ordonante de urgenta trebuie sa fie justificata de existenta unor situatii exceptionale, care impun adoptarea unor reglementari urgente, in caz contrar putandu-se vorbi despre o imixtiune nepermisa in competenta legislativa a Parlamentului, incalcandu-se principiul separatiei puterilor in stat.Prin Decizia nr. 421 din 9 mai 2007, Curtea Constitutionala a Romaniei a statuat ca urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putanduse realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare. De asemenea, ordonanta de urgenta nu poate contracara o lege adoptata de Parlament si, a contrario, nici macar o propunere legislativa respinsa de Parlament.Totodata, Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept a retinut in Avizul adoptat la cea de-a 93-a Sesiune Plenara (Venetia, 14-15 decembrie 2012) faptul ca "folosirea atat de frecventa a ordonantelor de urgenta este un motiv de ingrijorare", iar "utilizarea aproape constant a ordonantelor de urgenta ale Guvernului nu reprezinta cea mai adecvata metoda" pentru adoptarea fara intarziere a unor reglementari.Utilizarea ordonantelor de urgenta pentru a corela dispozitii din legi votate in cursul anului 2018, fara dezbateri parlamentare autentice, fara a tine seama de punctul de vedere exprimat de peste 90% din adunarile generale ale instantelor judecatoresti si ale parchetelor de pe langa acestea, ignorand total avizele emise de Comisia de la Venetia, rapoartele GRECO si ale Comisiei Europene, impreuna cu inconsecventa abordare a principiului separarii carierelor, clamat cu obstinatie de legiuitor fix pana astazi, dovedeste, fara indoiala, dezastrul in fata caruia se gaseste justitia romana, expusa unor experimente fara sfarsit, derulate fara analize sau studii de impact.Presupusa necesitate a rezolvarii situatiei delegarilor in functiile de conducere ale PICCJ, DNA, DIICOT si SIIJ, desi nu exista vreo problema evidenta legata de modalitatea de delegare, se transforma intr-o interdictie perpetua a oricarui fel de delegare, rezultatul acestui text fiind ca oricare dintre aceste structuri de parchet poate ramane fara procuror general sau procuror-sef, vacantarea functiei putand fi generata de deces, boala sau demisie, caz in care procedura de numire nu ar putea fi finalizata de pe o zi pe alta.Asistam la revolutionarea modului de organizare a Ministerului Public si a principiului constitutional de ierarhie in cadrul parchetelor, prin schimbarea acceptiunii notiunii de procuror ierarhic superior, doar cu privire la o anumita unitate de parchet (contestata la unison de magistrati, Consiliul Europei si Uniunea Europeana), acum devenita independenta chiar de Ministerul Public, intr-un demers vadit neconstitutional.Nu in ultimul rand, se creeaza peste noapte institutia judecatorului de tip nou, care, spre deosebire de cel autentic, poate oricand concura la functii de conducere in parchet, numai pentru simplul fapt ca, undeva in cursul carierei sale, a indeplinit o anumita perioada si functia de procuror, si sunt anihilate competente de esenta ale sectiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.Toate aceste modificari vor conduce, neindoielnic, la aparitia unor blocaje institutionale, afectand capacitatea Ministerului Public de a-si exercita atributiile constitutionale de reprezentare a intereselor generale ale societatii, aparare a ordinii de drept, precum si a drepturilor si libertatilor cetatenilor.De asemenea, cele trei asociatii solicita Avocatului Poporului sa isi indeplineasca atributiile legale si sa sesizeze imediat Curtea Constitutionala. Asa cum a stabilit Comisia de la Venetia prin Avizul nr. 685 din 17 decembrie 2012, Avocatul Poporului are atributia expresa de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la legi si ordonante, iar aceasta nu este limitata la protectia drepturilor omului, rolul sau trebuind sa fie extrem de activ in apararea statului de drept, prin urmare si a angajamentelor internationale luate in acest sens de Statul roman, ignorate fara niciun fel de explicatie pe parcursul ultimilor doi ani.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a prezentat marti, la finalul sedintei de Guvern, mai multe modificari realizate prin Ordonanta de Urgenta si care privesc legile justitiei Astfel, functiile de conducere din cadrul Ministerului Public nu mai pot fi ocupate prin delegare, ceea ce pune presiune pe procesul de numire a procurorilor sefi, modificarea vizand situatii similare cu cele din prezent la numirea noului sef al DNA, unde se afla un interimar pe perioada derularii procesului de numire, blocata de o bucata de vreme la Cotroceni.Mai mult, pentru functiile de conducere din Ministerul Public, avizul va fi dat de plenul CSM (cu o majoritate considerata favorabila lui Tudorel Toader), nu se sectia de procurori din CSM, ca pana acum (unde candidatii propusi de Toader au primit in majoritate aviz negativ).In plus, au fost decise mai multe modificari in funtionarea Sectiei de investigare a magistratilor, care devine stat in stat, fiind practic scoasa de sub autoritatea procurorului general, Augustin Lazar.