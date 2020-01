Magistratii si avocatii romani s-au solidarizat cu cei polonezi: "Justice for all, all for Justice!"

Diferenta fata de ce s-a intamplat la noi este ca acolo s-au initiat deja actiuni disciplinare pentru hotarari judecatoresti deja pronuntate. Nu e vorba doar de parghii care ar putea promova teama, acolo e o lege care spune ca pentru hotararile pronuntate un judecator poate fi cercetat disciplinar

La Cluj-Napoca, de exemplu, au iesit in strada cu afise in maini judecatori, avocati, procurori, dar si profesori de la Facultatea de Drept a Universitatii Babes-Bolyai. "", scria pe unul dintre afisele cu care au protestat, in tacere, manifestantii iesiti in fata Curtii de Apel.le-a transmis un mesaj de solidaritate in limba engleza colegilor polonezi si a anuntat ca la marsul care va fi organizat sambata, la ora 15:00, in Varsovia (Polonia) vor participa si reprezentanti ai magistratilor romani, dar si din alte tari membre ale Uniunii Europene.Magistratul a reamintit ca in Polonia au fost dati afara presedintii de instante, iar dupa ce membrii CSM si-au dat demisia ei au fost inlocuiti cu membri numiti de Parlament, asa ca "".La randul sau, judecatorul Mihai Ghica, participant la manifestatia de astazi de la Cluj Napoca, a subliniat ca "in Polonia situatia e mult mai grava decat ce s-a intamplat in ultimii ani in Romania", pentru ca acolo "prin masuri legislative si guvernamentale s-au creat" si exista "numeroase" asupra lor, de exemplu, "s-au deschis actiuni disciplinare pentru solutii pronuntate in dosare"."Fara o independenta a judecatorilor nu se poate discuta despre justitie. Europa nu poate exista fara Polonia, fiecare judecator asigura apararea drepturilor fundamentale ale tuturor cetatenilor europeni. Europa e unita (...)", a mai declarat acesta, reamintind ca inclusiv Curtea de Justitie Europeana a dat "decizii prin care s-a constatat ca legislatia poloneza incalca dreptul european", asa ca "situatia este extrem de grava".. Noi nu ne temem, protestul este doar unul de solidarizare", a adaugat acesta, subliniind insa ca si magistratii din Romania isi doresc ca "organele de decizie legiuitoare sa ia masuri pentru a readuce legislatia" inainte de modificarile facute dupa 2017 si precizand ca alaturi de el se afla "magistrati de la toate instantele din Cluj, de la parchetele din Cluj si avocati, dar si cadre universitare de la Babes Bolyai".Prezenta la eveniment,, a spus ca si avocatii se solidarizeaza cu colegii din Baroul Varsovia."Exista imixtiuni ale politicului si executivului din Polonia in actul de justitie (...) In iunie am semnat acordul de infratire, suntem alaturi de ei in acest demers", a mai spus decanul Baroului Cluj.La marsul de sambata organizat la Varsovia va fi prezenta si Andrea Chis, judecator si membru al CSM din Romania.