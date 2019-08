Magnatul israelian Beny Steinmetz, judecat in Elvetia pentru acte de coruptie

Ziare.

com

Procurorii din Geneva sustin ca omul de afaceri Beny Steinmetz si alti doi inculpatiCei trei sunt acuzati caProcurorul elvetian Claudio Mascotto a declarat ca cei trei inculpati "au promis in 2005, iar ulterior au oferit sau au facilitat oferirea de mita uneia dintre sotiile fostului presedinte Lansana Conte" pentru a obtine drepturi de exploatare miniera in regiunea Simandou din Guineea in numele companiei lui Beny Steinmetz, Group Resources (BSGR).Miliardarul israelian Beny Steinmetz, consultantul politic Tal Silberstein si alti patru oameni de afaceri au fostAcuzatiile s-au referit la fals, uz de fals, spalare de bani, fraude, abuz de incredere si obstructionarea justitiei. Benjamin Steinmetz si Tal Silberstein au ajuns atunci la un acord cu procurorii, astfel ca au fost eliberati sub control judiciar., au afirmat in august 2017 surse judiciare si din cadrul politiei israeliene citate de cotidianul Haaretz.In instanta, Beny Steinmetz a declarat ca investigatia este parte a unui "razboi politic". Steinmetz a acuzat ca omul de afaceri George Soros finanteaza o campanie impotriva lui, argumentand ca dosarul a fost construit pe marturia falsa a unei femei pe care nu a identificat-o.Beny Steinmetz l-a acuzat in mai multe randuri pe George Soros ca ar afecta interesele sale economice din Guineea. In decembrie 2016, Beny Steinmetz, care detine controlul asupra unor vaste activitati miniere in Africa, a fost plasat in arest la domiciliu in Israel in acelasi dosar.