Mai multe asociatii ale judecatorilor si procurorilor cer Guvernului sa renunte definitiv la OUG de amnistie si gratiere

Ziare.

com

"Ca urmare a semnalelor vehiculate in spatiul public privind iminenta adoptare a unor O.U.G. pentru amnistierea/gratierea unor pedepse, Asociatia 'Forumul Judecatorilor din Romania', Asociatia 'Miscarea pentru Apararea Statutului Procurorilor' si Asociatia 'Initiativa pentru Justitie' solicita Guvernului sa renunte la orice intentie de adoptare a vreunui, inclusiv pentru recuperarea prejudiciilor, si care sa", se arata intr-un comunicat remis vineriIn documentul citat sunt subliniate mai multe aspecte, incepand cu faptul ca un astfel de proiect, "iar astfel de masuri de politica penala nespecifice actului de legiferare delegata a Guvernului ar trebui insotite de o, cu implicarea tuturor expertilor tehnici relevanti, cu precadere cei internationali".Totodata, asociatiile semnatare subliniaza ca o democratie reala se bazeaza pe anumite principii esentiale, iar unul dintre ele este ca "", conform Constitutiei, prin urmare Guvernul nu poate abuza de ordonante de urgenta care nu se justifica prin situatii exceptionale.Comunicatul continua cu o scurta prezentare a actelor normative similare adoptate in ultimii 50 de ani, concluzia fiind aceea ca Parlamentul a fost cel care a legiferat de-a lungul timpului in acest domeniu, ", ca legiuitor delegat ori in regim de urgenta"."Pe de alta parte, situatia extraordinara constituie o stare de fapt obiectiva, cuantificabila, independenta de vointa Guvernului, care pune in pericol un interes public.Tocmai interesul public lezat de caracterul anormal si excesiv al cazurilor exceptionale justifica interventia Guvernului pe calea ordonantei de urgenta.momentan in contextul socio-juridic actual (...)Un stat de drept, chiar prin prisma politicilor penale aflate la latitudinea legiuitorului, nu se poate consolida prin gratierea peste noapte a detinutilor, unii, mai ales in conditiile in care legiuitorul primar a intervenit deja prin Legea recursului compensatoriu, care a facilitat deja punerea in libertate a unor detinuti periculosi, in spatiul public semnalandu-se imediat cazuri de recidiva, cu efecte nefaste asupra ordinii publice si a sigurantei cetatenilor", mai arata, printre altele, asociatiile semnatare.In plus, acestea reamintesc ca, iar adoptarea unei ordonante de urgenta cu acelasi scop ar insemna o "contracarare a unei masuri de politica legislativa".Semnatarii solicitarii mai invoca prevederile constitutionale care se refera la separatia si echilibrul puterilor in stat."Se poate vorbi inclusiv de unintre autoritati publice, atunci cand devine evidenta existenta unor acte sau actiuni concrete prin care o autoritate isi aroga puteri, atributii sau competente, care, potrivit Constitutiei, apartin altei autoritati publice, prin nesocotirea statului de drept", se arata in document.Mai mult, judecatorii si procurorii din organizatiile semnatare prezinta si o lista a riscurilor asociate gratierii colective."O astfel de masura poate avea ca efect, fara a conduce in realitate la eradicarea suprapopularii penitenciarelor, efectul putand fi doar de scurta durata.Gratierea colectiva reprezinta, de principiu, un instrument de reconciliere, conceput pentru a incheia diverse conflicte sociale sau pentru a aduce pacea in state in care astfel de conflicte severe sunt latente,", se mai arata, printre altele, in documentul citat.Liderii PSD se vor reuni luni intr-o noua sedinta de Comitet Executiv, pana la finalul anului urmand sa fie convocat si un Consiliu National. Premierul Viorica Dancila a sustinut ca nu intentioneaza sa dea o ordonanta de urgenta pentru amnistie si gratiere in acest an, insa nu este exclus ca acest lucru sa se intample, la presiunea conducerii PSD.C.B.