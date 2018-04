Mai poate fi revocata Kovesi? Optiunile CCR si planul lui Dragnea

Ziare.

com

Este vorba in primul rand despre faptul ca presedintele ar fi incalcat Legea 303/2004 daca semna revocarea pe aceasta argumentatie care nu se incadreaza in articolul 54 coroborat cu articolul 51 prin care se stabilesc limitativ motivele revocarii si se definesc motivele manageriale. Conf. univ. dr. Claudiu Dinu, fost consilier prezidential, a explicat in amanunt pentru Ziare.com faptul ca ministrul nu putea invoca decat motive manageriale, care lipsesc cu desavarsire, fiind invocate doar argumente care pot angaja cel mult raspunderea manageriala, care tine insa exclusiv de competentele CSM Avizul negativ al CSM, argumentat la liniuta , explica exact aceste aspecte si dinamiteaza fiecare motiv invocat de Tudorel Toader Daca presedintele ar fi semnat revocarea in baza motivelor lui Tudorel Toader, in pofida avizului negativ zdrobitor al sectiei de procurori a CSM, decretul putea fi atacat in contencios adminsitrativ, dupa cum a explicat Claudiu Dinu: Reactia lui Tudorel Toader , care a anuntat ca va fi sesizata CCR pentru un conflict de natura constitutionala, nu este nici ea o surpriza. Daca dl ministru a fost in stare sa semneze un asemenea act este clar ca functioneaza exclusiv pe pilot politic, deci nu se incurca cu argumente legale sau constitutionale.De ce nu poate fi vorba despre un conflict, a explicat avocata Elenina Nicut:Iar chestiunile de interpretare a legii sunt de competenta contenciosului administrativ.Ca nu este niciun conflict afirma si fostul presedinte CCR, Augustin Zegrean Mingea este in terenul CCR si, in opinia mea, este un punct de mare importanta pentru crediblitatea interna si externa a Curtii.Lasand la o parte orice alta argumentatie, ca sa constate existenta unui conflict, deci faptul ca presedintele a procedat neconstitutional prin refuzul de a da curs propunerii de revocare,Daca presedintele ar fi obligat sa dea curs cererii ministrului indiferent de recomandarea CSM, de ce mai este el obligat prin lege sa ceara consultarea CSM? De ce mai exista aceasta etapa din moment ce a tine cont de recomandare este neconstitutional?Cum legea se interpreteaza intotdeauna in sensul in care produce efecte, nu in acela in care nu produce, avizul CSM nu poate sa fie inutil, deci in mod normal presedintele trebuie sa ceara avizul CSM pentru a vedea punctul de vedere al institutiei care are rolul constitutional de garant al independentei justitiei.Si art 133 al 1 ).As vrea sa vad cum poate motiva CCR ca e pe dos si ca punctul de vedere al CSM trebuie ignoratAr trebui ca CCR sa intre in coliziune directa atat cu Constitutia si propriile decizii, cat si cu GRECO, care face trimitere la documentele internationale pe care Romania le-a asumat.In mod normal ar fi de neconceput. Pe de alta parte, in urma cu putin timp, un pesedist de frunte le spunea unor colegi din Opozitie ca in cazul refuzului, pe care il considera previzibil, al presedintelui,Cheia pana la urma ma tem ca aceasta este. Daca un om care candva a condus anticoruptia din Romania, cu bune si cu rele, este atat de orbit incat sa treaca peste orice argument legal si constitutional si sa puna in mana ministrului Justitiei, om politic, intreaga putere asupra procurorilor din Romania nu doar in cazul Laurei Codruta Kovesi, ci pentru totdeauna. Daca Daniel Morar , presedintele de facto al CCR, va arunca Romania inainte de 2004, in epoca Stanoiu, cu toate consecintele interne si externe previzibile.Ce se poate intampla? In primul rand, minimum, avand in vedere toata procedura care trebuie parcursa.In mod normalDaca CCR va constata totusi existenta unui conflict,Dar sa zicem ca CCR va merge atat de departe incat il va obliga pe presedinte sa semneze decretul de revocare, pentru ca fara acest decret lipseste actul administrativ expres prevazut de lege pentru revocare.Si, bineinteles,Razboiul e departe de final si este menit, in opinia mea, sa creeze mai mult o perdea de fum in spatele careia sa se dea marile lovituri.Ceea ce in conditiile date, pare cat se poate de credibil.