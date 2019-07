Mai poate scapa Dragnea? Lovitura de sistem

Ziare.

Minuta CCR spune asa:In primul rand, aflam ca este vorba despreDeciin niciun fel. De altfel, in momentul in care a fost sesizat conflictul, Hotararea la care face referire CCR era deja adoptata.Dar ce spune Hotararea Colegiului? Spune ca. Deci Hotararea Colegiului nu schimba nimic, sunt aceleasi completuri ca pana acum, la fel de specializate sau nespecializate ca pana acum.Este ceea ce puncteza si presedintele ICCJ, Cristina Tarcea:Aceleasi completuri specializate care au fost inainte de 23 ianuarie sunt si dupa 23 ianuarie.Deci, asa cum arata dispozitivul deciziei CCR, Liviu Dragnea nu are cum sa beneficieze de aceasta decizie CCR decat daca vor urma si alte modificari legislative.Contestatia in anulare nu este admisibila pentru ca decizia CCR priveste completul din prima instanta, nu din apel, iar intre motivele de revizuire nu se incadreaza. Ceea ce nu inseamna ca nu va incerca caile extraordinare de atac si nu va incepe un nou circ. Insa conform dispozitivului deciziei CCR si codului de procedura penala, nu are cum sa beneficieze.Este o ironie teribila a sortii ca pentru cine s-a pregatit nu prea are cum sa fie beneficiar. Dar vor beneficia de aceasta decizie CCR absolut aberanta si abuziva alte nume ilustre in frunte cuVeti spune ca pana la urma nu e nicio nenorocire ca se rejudeca fondul. Teoretic, nu, dar practicRevenite la punctul zero, unele nu vor mai avea nicio sansa sa ajunga la decizia definitiva inainte de prescriptie.Asta cu atat ma mult cu catcare vor aparea pentru judecatorii care au mai judecat o data aceeasi cauza, in alt complet specializat, dar care nu mai e recunoscut ca atare de CCR, s-au pronuntat in camera preliminara, pe masuri asiguratorii etc.Dar e mai mult decat chestiunea albirii unor nume., a aparut din nou prilejul unui discurs care sa denigreze justitia, judecatorii, sa justifice toate porcariile. Si nu sunt putini judecatorii care nu mai suporta asa ceva. Dna Tarcea a anuntat ca nu va mai candida pentru sefia ICCJ, alti judecatori si-au depus deja cererile de pensionare.Daca privim acum in urma, cred ca trebuie sa intelegem ca singurul motiv pentru care acest montaj - si inadmisibil si netemeinic - nu a apucat sa devina realitate este ca trei judecatori constitutionali, Livia Stanciu, Daniel Morar si Stefan Minea, carora li s-a adauga ulterior si Mona Pivniceru, au reusit sa amane cauza si au dat posibilitatea ICCJ sa faca dreptate. Daca ei nu rezistau, CCR se pronunta, Liviu Dragnea scapa nepedepsit pentru infractiunea comisa si sufoca Romania.Ar mai trebui sa vedem, cred, siDegeaba largesti numarul celor care pot sesiza CCR, daca CCR ramane ceea ce este acum. Majoritatea toxica de acolo pare ceva mai slaba, dar rezista. Valer Dorneanu, Marian Enache, Varga Attila si nou intratii Geani Stan si Cristian Deliorga. Problema ca nu ajungi la CCR a devenit secundara in comparatie cu problema CCR in sine.Degeaba interzici ordonantele de aministie si gratiere, daca ele se intampla cu mana CCR. Si ma tem ca vor urma si alte actiuni de acest fel.Planul antijustitie merge inainte cu CCR, cu Lia Savonea, cu Adina Florea.