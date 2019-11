Mama Luizei Melencu a fost la Cotroceni: M-a afectat discutia. Chiar am plans. A zis ca o sa fim ajutati

Ziare.

com

"M-a afectat discutia. Chiar am plans, (...) discutand despre caz. (...) Am zis exact ce mi s-a intamplat, ca totul a plecat cu stangul de prima data", a declarat ea, la plecarea de la Palatul Cotroceni.Georgeta Melencu a fost intrebata daca i s-a promis ajutor. "O sa vedem pe parcurs. (...) A zis ca o sa fim ajutati, cu siguranta", a aratat mama Luizei.La intrarea la Cotroceni, Georgeta Melencu a afirmat ca si-ar fi dorit sa vorbeasca personal cu presedintele Klaus Iohannis, "de la om la om", despre acest caz."Asta a fost un strigat de disperare. Sa speram ca domnul presedinte ne asculta si se implica mai mult in acest caz. Sunt intrebari multe si sunt fara raspuns. Ca presedinte al tarii, cred ca domnia sa ar putea sa se implice. Eu as fi vrut personal sa vorbesc.Suntem persoane simple, as fi vrut personal sa vorbesc cu dansul. As fi vrut personal - de la om la om - sa vorbim cu dansul. (...) Mi-a facut placere ca ne-a acceptat, dar sper sa se implice cat mai mult in acest caz, asta este strigatul meu de disperare", a declarat mama Luizei Melencu.Intrebata despre complicele lui Gheorghe Dinca, Melencu a raspuns: "A fost o manipulare, asta e parerea mea. Eu cred ca fiica mea nici nu a trecut prin acea casa, dar tinand cont ca tot am vorbit de complici, facand afirmatia ca fiica mea nu a trecut prin acea casa, a trebuit sa existe un complice, dar dansii probabil au gasit complicele nepotrivit".Joi, magistratii Tribunalului Bucuresti au decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Stefan Risipiceanu , complice al lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi agresat-o sexual pe Luiza Melencu in casa lui Dinca.Miercuri, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca un consilier prezidential o va primi, vineri, la Palatul Cotroceni, pe mama Luizei Melencu , fata pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o."Am rugat pe un coleg consilier prezidential sa o primeasca pe doamna Melencu vineri", a spus seful statului la Palatul Cotroceni.