Marele plan-alternativa in desfasurare al lui Dragnea

Din momentul in care Codruta Kovesi a fost revocata, practic fara lupta, de Klaus Iohannis, efectul era previzibil si nu ma indoiesc ca a si fost scontat.Cei dispusi la lupta nu mai au nicio sustinere si se zbat singuri, iar unii au inceput sa plece din DNA, precum Florentina Mirica, se intorc prietenii Puterii ca Mihaiela Iorga Moraru, iar cei lasi si/sau oportunisti isi pazesc pielea prin non-combat si incearca sa iasa la liman nesanctionati si cu pensiile la locul lor.Ca doar nu o sa ne imaginam ca DNA e populat cu extraterestri in loc de oameni.Distrugerea DNA este planificat sa fie urmata in cateva luni - odata cu plecarea lui Augustin Lazar, revocat sau pentru incetarea mandatului - de capturarea PICCJ, precedate de capturarea DIICOT, unde a fost plantat un anchetator de capite incendiate, alte parti din planul mai amplu alternativa la ceea ce nu se poate obtine dintr-o lovitura - amnistia.Si daca cumva indrazneste totusi, va fi anchetat la randul sau de sectia pentru magistrati, adevarat pluton de executie cu lista de tinte servite de fratia infractorilor.Vedem deja cum Sebastian Ghita sau Ingrid Mocanu centreaza si Adina Florea, procurorul care a declarat ca niciodata nu s-a simtit independenta, sare la preluare.In tandem cu sectia de la PG lucreaza Inspectia Judiciara, celelalt pluton de executie pentru orice adversar al actualei Puteri, adica orice magistrat vertical, inclusiv pentru delict de opinie. Un exemplu este chiar sefa ICCJ, prinsa in menghina sectiei si a Inspectiei Judiciare pentru a fi livrata, legata, Liei Savonea care deja i-a cerut revocarea.Ironia face ca dna Tarcea sa fie executata de Lucian Netejoru, seful Inspectiei Judiciare, a carui schimbare din functie a blocat-o in 2017, in tandem cu grupul Savonea, cel care acum ii pregateste ghilotina.Daca totusi scapa din aceste ambuscade,, pentru ca legile penale sunt facute ciur de CCR si vor fi distruse complet de intrarea in vigoare a noilor forme ale Codurilor Penale.DeciPentru dosare aflate deja in instante se lucreaza pe mai multe paliere.Daca CCR va lua decizia care i se cere in privinta, o mare parte dintre probele din aceste dosare vor fi eliminate. Aberatia unei asemenea decizii se vede din motivarea in premiera pe care CAB a dat-o pentru respingerea unei actiuni in contencios in privinta acestor protocoale : sunt proceduri interne fara efecte juridice.Daca nu au avut efecte juridice, cum sa fi provocat conflictul reclamat la CCR?Si, nu in ultimul rand, in conditiile revirimentului penalilor in vantul carora bate vantul cel mai favorabil,fie amenintati de-a dreptul, fie din proprie initiativa ca sa nu aiba necazuri.Deocamdata au exercitat contestatia in anulare doar cei aflati in termenul de 30 de zile, dar am certitudinea ca prin lege sau OUG ii vor repune pe toti in termen.Daca nu, o va face CCR printr-o decizie separata, nu am nicio indoiala. Exista deja trei sesizari tinute la sertar la CCR fix pe tema termenului de 30 de zile prevazut de art. 428 din CPP privind contestatia in anulare. Raportul inchizitorial intocmit de Inspectia Judiciara pentru exercitarea actiunii disciplinare impotriva Cristinei Tarcea pune tunurile pe o tema care deja bazaia in spatiul public:Nu am nicio indoiala ca este doarEfectul urmarit este acelasi: defiintarea hotararilor completurilor de 3 tot prin contestatia in anulare. Asa,Insa, Cutia Pandorei odata deschisa,. Si nu ma indoiesc ca vor incerca sa se suie in trenul acesta al nelegalitatii completurilor si cei condamnati definitiv de CAB, in frunte cu Dan Voiculescu.Mai mult, se vorbeste chiar de o lustratie a magistratilor care au luat parte la "nelegalitatile" acum reparate. Adica excluderea din magistratura a unei mari parti din actualii judecatori ai ICCJ cel putin, daca nu si ai curtilor de apel.Dna Savonea, de exemplu, care acum pastoreste din fruntea CSM acest macel impotriva Justitiei, s-ar putea sa-si pregateasca funia propriei executii profesionale pentru hotararile definitive pronuntate de CAB in timpul presedintiei sale. Pentru ca Dan Voiculescu a fost condamnat de un complet alcatuit de colegiul de conducere al CAB condus de presedintele Lia Savonea.Vor mai fi poate cativa care nu vor putea fi salvati nicicum, vor mai fi ceva cheltuieli cu avocatii, dar la cat s-a furat ce mai conteaza? Si bonus, cei care vor fi albiti vor ramane si cu prada intacta, daca nu vor cere chiar despagubiri, pentru ca au fost anchetati.Asa arata Justitia pusa in genunchi de infractorii ajunsi la putere.