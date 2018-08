Marian Godina: Intentionat sau nu, Inspectia Judiciara nu explica de ce mii de magistrati au fost anchetati de DNA

Ziare.

com

Politistul arata ca, la fel ca in cazul politistilor, si magistratii sunt mult expusi plangerilor penale si sesizarilor depuse de cetateni nemultumiti de deciziile lor.. O astfel de stire, citita de oameni care nu au legatura cu astfel de lucruri, ar putea induce ideea ca mai mult de jumatate dintre procurorii si judecatorii din tara sunt corupti. Intentionat sau nu, nu se explica pe intelesul tuturor ce inseamna 'sa fii vizat de o ancheta'", scrie Godina, care vine cu un exemplu clar din zona sa, a politistilor."Cu ceva ani in urma, am sanctionat un taximetrist care facuse un viraj la stanga peste marcajul continuu. Dupa ceva timp, am fost citat la Parchet, unde taximetristul formulase o plangere penala impotriva mea, acuzandu-ma de fals intelectual. Speta era cam asa: la cateva saptamani dupa ce l-am sanctionat pe acel sofer, primaria a schimbat marcajul continuu cu unul discontinuu pentru a facilita astfel intrarea spre un hotel. Oricare dintre noi, in cazul in care isi deschide un hotel, poate vorbi la primarie sa schimbe marcajele. Glumesc, desigur, intelegeti voi ce si cum.Taximetristul, observand modificarea, cu mintea-i luminata, s-a gandit sa faca niste poze cu marcajul, discontinuu acum, si sa ma reclame pentru fals intelectual, eu scriind in procesul-verbal ca marcajul era continuu., adica, cum se numeste mai nou, clasare", povesteste fostul politist de la Rutiera.Acesta arata ca astfel de cazuri sunt foarte multe si ca, dupa rezolvare, devin doar date statistice care, prezentate fara explicatii, pot fi folosite impotriva acestor categorii profesionale."De-a lungul carierei de politist am adunat in jur de 12 plangeri penale pentru diverse presupuse fapte, toate fiind clasate, iar in situatia mea sunt multi politisti pe care ii stiu. La fel e si la procurori si la judecatori, oameni nemultumiti ii reclama pentru fel si fel de fapte care nu se confirma, dar plangerile devin statistici si sunt bune de dat ca stiri pentru a arata cat de manjiti sunt politistii si magistratii si cat de multi au fost anchetati. Daca mai vreti exemple, mai am o gramada", conchide Godina.