Marturii tulburatoare ale profesorului din Cluj intemnitat in China: Am trecut prin umilinte si torturi

Cand a cerut transferul in Romania

Condamnat pentru 80 de dolari

Ziare.

com

Mesajul audio transmis de profesorul clujean Marius Balo, incarcerat intr-o inchisoare din China, a fost inregistrat in data de. El a multumit celor care au putut face in asa fel incat el sa fie transferat in Romania, pentru a/si continua pedeapsa pentru complicitate la evaziune fiscala."Excelenta dumneavoastra, domnule presedinte al Romaniei, Excelentele voastre, domnilor ministri ai Justitiei si Afacerilor Externe, distinsi demnitari ai puterii legislative, iubiti frati romani, numele meu este Marius Balo, sunt cetatean roman, m-am nascut in urma cu 38 de ani in Cluj-Napoca, iar de 5 ani si jumatate sunt intemnitat in Republica Populara Chineza la Shanghai, in inima raiului comunist. Am fost condamnat la 8 ani de inchisoare pentru acuzatia de complicitate la frauda contractuala, o", isi incepe profesorul povestea.Acesta spune ca nu vrea sa se eschiveze de partea sa de vina, aceea de a fi avut incredere in cetatenii chinezi care l-au convins ca participarea in afacerea lor era perfect legala, legitima si de dorit.. (...) Doresc pe aceasta cale sa aduc un prinos omagiu si recunostinta in primul rand bunului Dumnezeu pentru ca m-a ocrotit si m-a intarit in toti acesti ani, asa incat teroarea acestui sistem aservit raului si uratenia acestui loc infiorator nu au fost in stare sa imi sfasie sufletul. (,,,) Paradoxal, puterea sufleteasca a sporit.Doresc, de asemenea, sa multumesc tuturor oficialilor din aparatul central care s-au interesat de soarta mea, Excelentei Sale, domnul ambasador din Republica Populara Chineza, IPS Mitropolitului Andrei, Mitropolitul Clujului, familiei mele dragi, prietenilor mei, presei, avocatilor si tuturor. Doresc sa ii asigur pe toti de rugaciunile mele zilnice catre bunul Dumnezeu, pentru dansii si pentru toti cei dragi lor", spune Marius Balo.Acesta povesteste ca imediat dupa condamnarea sa, in luna august 2016, a trimis o cerere Ministerului Justitiei de la Bucuresti, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Shanghai, prin care si-a exprimat nadejdea de a fi incarcerat in tara si de a ispasi in Romania pedeapsa."Cu ceva timp inainte citisem in ziarul guvernamental chinezesc de limba engleza (...) un articol in care se specifica faptul ca un cetatean roman condamnat in China a fost transferat in Romania in anul 1993, primul caz de acest fel dintre cele doua tari. Motivele pe care le-am invocat in sprijinul cererii mele nu erau neaparat legate de conditiile de viata din inchisorile chinezesti.E drept,. Dumnezeul Sfant mi-a fost alaturi, mi-a fost atat de teama la inceput. Se zvonea ca voi fi condamnat la pedeapsa cu moartea, care, in China, se aplica si in cazul infractiunilor financiare. Traiam zilnic intr-o spaima de nedescris, insa acum, prin mijlocirea harului dumnezeiesc nu imi mai este frica nici de ei si nici de moarte. Am ajuns sa inteleg ca ceea ce se intampla in viata noastra se intampla doar cu permisiune si cu voia Bunului Dumnezeu", a mai spus Marius Balo in mesajul audio.Profesorul clujean povesteste chinurile la care sunt supusi cei care isi ispasesc pedeapsa in inchisorile comuniste chineze si cum intreaga dezvoltare se bazeaza pe munca silnica depusa de persoanele condamnate."Din cunostintele mele, Codul Penal al fiecarei tari din lume prevede ca un condamnat care a ispasit doua treimi din pedeapsa sa devina eligibili pentru a fi eliberat. Fiecare tara din lume, cu exceptia Chinei, unde se face tot posibilul ca pedepsele uriase sa fie ispasite in totalitate pentru ca ritmul infernal de munca silnica la care sunt supusi intemnitatii, 7 zile din 7, minim 12 ore pe zi, sa fie mentinut cu rigurozitate. Trendul urias de crestere economica a Chinei este mentinut prin eforturile supraomenesti a milioane si milioane de intemnitati, dezindividualizati, dezbracati de orice drept, sclavii roboti trudesc zi-lumina in intunericul inchisorilor comuniste (...). Bineinteles ca decizia este arbitrara, insa judecatorul are libertatea de a-ti oferi ani suplimentari de pedeapsa, maximul admis fiind egalul pedepsei initiale dintr-o simpla lovitura de ciocan judecatorul poate oferi inca un maxim unei persoane, iar legea ii permite sa faca acest lucru", mai spune Balo.Profesorul spune chiar ca cei din inchisoare au incercat sa ii insufle credinta lor."Nu am ascuns niciodata ca sunt crestin, iar ei au incercat sa ma faca sa slujesc la Dumnezeul Comunist, sa las Dumnezeul iubirii si sa ma rog la Dumnezeul terorii", mai povesteste Marius Balo.Ministerul Justitiei (MJ) a fost informat, joi, ca autoritatile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo, profesorul universitar condamnat la opt ani de inchisoare in statul asiatic, in Romania."Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate a fost dat in urma demersurilor juridice si diplomatice ale Ministerului Justitiei din Romania alaturi de Ministerul Afacerilor Externe. Astfel, Ministerul Justitiei a corespondat cu omologii chinezi pentru obtinerea documentatiei de transfer si a sesizat autoritatile judiciare romane in vederea recunoasterii pedepsei aplicate de instantele chineze. La data de 1 octombrie 2019, Curtea de Apel Cluj a dispus recunoasterea si transferarea lui Marius Balo in Romania, in vederea continuarii executarii pedepsei de 8 ani inchisoare. Hotararea Curtii de Apel Cluj a reprezentat acordul autoritatilor romane privind transferarea acestuia", anunta Ministerul Justitiei.In urma acestei decizii, Ministerul Justitiei a obtinut de la autoritatile chineze acordul de transferare, urmand ca partea romana sa intreprinda demersuri pentru aducerea in tara a lui Marius Balo, in cel mai scurt timp.Cazul lui Marius Balo a fost prezentat in 11 iulie 2019 de avocatul Eugen Iordachescu care declara intr-o conferinta de presa ca Balo, profesor universitar si antreprenor clujean, se afla inchis de peste cinci ani intr-o inchisoare din China unde este chinuit si fortat sa lucreze 12 ore pe zi, fiind condamnat la 8 ani pentru o presupusa infractiune de frauda contractuala, prejudiciul fiind de 80 de dolari.Potrivit acestuia, Marius Balo s-a stabilit in China in anul 2010 si a fost angajat ca expert strain in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang din Beijing, unde a ocupat functia de trainer. Din 2013, romanul a ocupat postul de profesor la Universitatea Renmin din Beijing.. In exact aceeasi situatie s-a aflat si un cetatean britanic, care primise aceeasi suma de bani, dar care a fost eliberat fara sa petreaca vreo zi in inchisoare, in urma interventiei eficiente a Ambasadei Marii Britanii in China. Situatia romanului a fost insa radical diferita, in loc de victima a infractorilor chinezi, a fost considerat chiar el un infractor", explica avocatul clujean.Eugen Iordachescu afirma ca Marius Balo a fost tinut timp de doi ani si jumatate in arest preventiv, ceea ce in China inseamna "o cusca de 16 m patrati, in care se mai aflau 12 cetateni chinezi, fara sa vada lumina soarelui, de unde era scos de doua ori pe luna si, legat de maini si de picioare intr-un scaun de metal, era amenintat de gardieni sa recunoasca faptele 'cu lacrimi in ochi' in fata judecatorului, pentru a-i inspira mila".", a precizat avocatul.Eugen Iordachescu a criticat in iulie "impotenta" institutiilor statului roman si "nepasarea" acestora cu privire la soarta unui cetatean roman aflat intr-o stare dificila.Memoriu adresat presedintelui Klaus Iohannis a ramas fara raspuns. In urma discutiilor recente la Ministerul Justitiei, am observat ca ministrul Ana Birchall are o atitudine pozitiva in acest moment. Facem demersuri ca Marius Balo sa revina in tara si sa isi execute pedeapsa in tara, pentru ca este dreptul lui", mentiona Eugen Iordachescu.In octombrie, reprezentantii Ministerului Justitiei spuneau ca vot depune toate eforturile ca Marius Balo sa fie transferat in Romania pentru a-si ispasi pedeapsa. Instanta din Cluj a recunoscut pedeapsa aplicata de cea din China, astfel ca barbatul ar putea fi adus in tara.