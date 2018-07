Mascarada nelegala a lui Tudorel Toader. Care va fi alegerea pentru DNA

Ziare.

De ce ne aflam in fata unei proceduri nelegale a explicat fostul consilier prezidential, conf. univ. dr. Claudiu Dinu. Si explicatia pleaca de la o intrebare foarte simpla:In mod repetat rapoartele MCV au cerut introducerea in lege a unei proceduri transparente de tip concurs in urma careia sa fie selectati procurorii sefi. Deci nu una scoasa ad-hoc din maneca de ministru, ci una prevazuta expres si detaliat de lege. Si nu numai pentru a fi unitara si stabila, ci si pentru a putea fi atacata.Nimic. Cum nu exista niciun text de lege care sa prevada selectia si pocedura de selectia, nu exista niciun temei legal pentru ca rezultatul ei sa fie contestat. Deci decizia ministrului este inatacabila. Dar in aceasta tara nu exista nicio institutie si nicio autoritate ale carei decizii sa nu poata fi contestate legal, desigur cu exceptia CCR Sa va dau exemplul recent al DIICOT , cand dl Toader a facut acelasi tip de mascarada. A avut de ales intre dnii Horodniceanu si Banila. L-a ales pe dl Banila, din punctul meu de vedere o alegere mai rau decat lamentabila pentru ca noul procuror sef DIICOT, specialist in incendierea capitelor de fan, a dovedit la audierea in CSM ca nu detine niste notiuni esentiale referitoare la instrumentele specifice acestui parchet. Dar l-a propus,Problema este ca dl Toader nu a asumat propunerea ca pe o decizie politica, ci ca pe una de valoare. Daca dl Horodniceanu era nemultumit de aceasta apreciere de valoare ce putea face? Nimic, desi ramane cu stampila unui concurs pierdut in fata dlui Banila, nu cu aceea a unei alegeri politice pe care n-a satisfacut-o.Ce argumente a avut ministrul pentru alegerea facuta? Un dosar vechi de 11 ani, deci care avea deja 8 ani cand a inceput dl Horodniceanu mandatul, si achitarile, adica ambele motive care nu au nicio legatura cu exercitiul managerial si tin strict de competenta Inspectiei judiciare. Daca avea unde sa le conteste, dl Horodniceanu castiga de pe scaun, dar nu are, pentru ca procedura nu e prevazuta de lege.Nimeni, nici ministrul Toader, in marele lui proiect de modificare a legilor justitiei, nici comisia Iordache, desigur, nu au introdus in lege procedura ceruta de MCV. Deci ramanem pe textul actual in care, ne place sau, logica legiuitorului a fost sa creeze o procedura politica partajata intre doi actori politici, care sa nu poata actiona unul fara celalalt. Adica presedintele sa aiba decizia numirii, ministrul decizia propunerii, iar intre ele CSM, cu evaluarea profesionala apolitica.De ce a primit presedintele decizia finala, conditionata insa de propunerea ministrului? Pentru ca este singurul care detine legitimitatea votului direct si universal si, implicit, angajeaza o raspundere apolitica pe masura.Nu ne place modelul acesta? Se poate schimba, dar la momentul vorbirii acesta este, iar ministrul face o procedura nelegala. Este ceea ce a incercat si Mona Pivniceru cand a fost ministru si, potrivit lui Claudiu Dinu, a fost nevoita sa abandoneze tocmai in fata argumentului de certa nelegalitate invocat explicit de presedintele Basescu.Legal, singura selectie posibila numai ce s-a incheiat atunci cand functionarii din ministerul Justitiei au constatat ca toti cei 4 candidati la sefia DNA intrunesc conditiile legale de pregatire, vechime si buna reputatie. Din acest moment, decizia devine politica, iar ministrul ar trebui sa admita lucrul acesta deschis si onest. Legea ii da pe mana o propunere poltica pe care nu are decat sa o faca. Dar povestea cu concursul, cu comisia de selectie si tot restul jocului de glezne al lui Tudorel Toader e o mascarada.De ce o face?Apoi, mascarada aceasta ii da posibilitatea unor vedetisme care pare ca ii fac o narcisista placere: poate sa fie unul dintre ei, poate sa nu fie niciunul, poate sa fie din DNA, poate sa nu fie din DNA. Si sigur ca presa ii soarbe cuvintele rostite rar, didactic si suficient.Si nu in ultimul rand, este o noua ocazie pentru ministru de a-si etala jucaria preferata - autoritatea asupra procurorilor, primita cu fundita de la CCR impotriva tuturor regulilor europene.Nu stiu ce decizie va lua ministrul, dar numele mi se pare mai putin important cat timpNu va asteptati la o numire scandaloasa. Interesul actualei puteri este sa calmeze cat de cat cancelariile occidentale sugerand ca anticoruptia va continua si aceasta nu este o capturare a DNA. De aceea nu vedem printre candidati un adversar al anticoruptiei. Va fi ales un candidat cu CV curat, care sa nu fi iesit in evidenta cu vreo stridenta, deci care sa nu poata fi considerat indezirabil de parteneri, dar care, pentru echipa din spatele lui Tudorel ToaderSi nu doar Tudorel Toader doreste asta. Eu cred ca. Toti doresc incetarea "razboiului romano - roman".Si sigur ca Laura Codruta Kovesi era un mare impediment in aceasta directie care a mai si stricat instaurarea aromoniei cu refuzul de demisiona discret la parastasul dansant al anticoruptiei si l-a pus pe presedinte sa-si asume ceea ce cred ca a vrut de la inceput, dar fara sa si-o asume deschis cu costul electoral aferent. Slanina presedintelui e in pod, dar sufletul i-a cam ratat raiul electoral.Indiferent cum se va numi el, indiferent daca va fi selectat acum sau mai tarziu, sunt convinsa ca asa va arata viitorul procuror sef DNA spre fericirea, armonia si linistea generala, in urma mascaradei pastorita de Tudorel Toader.