Medicul Mihai Lucan a contactat persoane de la varful societatii pentru a-l sprijini in ancheta. De ce nu a fost arestat

Potrivit motivarii instantei Tribunalului Bucuresti care a dispus cercetarea sa sub control judiciar, transmisa, luni, este dovedita intentia lui Mihai Lucan de a-si procura acest sprijin."In referatul procurorului de caz sunt ocupate mai multe pagini cu redarea unor convorbiri telefonice sau comunicari de tip SMS, in ideea de a se proba ca inculpatul (Mihai Lucan - n.red.) 'incearca sa influenteze un alt participant la comiterea infractiunii... sau sa distruga, sa altereze, sa ascunda ori sa sustraga mijloace materiale de proba sau sa determine o alta persoana sa aiba un astfel de comportament'.Lecturand continutul acestora, judecatorul de drepturi si libertati retine ca este dovedita intentia inculpatului de a-si procura sprijin in obtinerea de date si informatii care sa-i profite sub orice forma in ancheta penala in curs, sens in care a contactat mai multe persoane din cercul de cunoscuti avand un statul social, economic, profesional ori politic foarte ridicat, persoane cu conexiuni la varful societatii romanesti", se arata in documentul citat.Magistratul care a respins cererea DIICOT Bucuresti de arestare preventiva a lui Mihai Lucan a apreciat ca in acest caz sunt ilustrative "capturile" selectate de procurorul de caz.In ceea ce priveste acuzatia de folosire a resurselor financiare, materiale si umane ale laboratorului de analize din cadrul ICUTR, pentru efectuarea determinarilor anatomo-patologice in beneficiul clinicii LukMed apartinand lui Mihai Lucan, fara a se achita contravaloarea serviciilor medicale prestate, constand in analizele medicale, retine ca aceasta se verifica integral."In conditiile in care, intre cele doua entitati medicale, cea de stat, pe de o parte, si cea privata, pe de alta parte, nu a existat niciun contract pentru prestarea acestui tip de servicii medicale, dar asemenea servicii medicale au fost prestate de prima in folosul celei de-a doua, constata ca, practic, resursele financiare, materiale si umane utilizate nu au fost acoperite de beneficiara, ramanand sa atarne in cosul cheltuielilor prestatoarei.O atare situatie se circumscrie notiunii de 'delapidare', in modalitatea insusirii, folosirii sau traficarii, dupa cum acestea erau consumabile sau nu, erau scoase din incinta posesorului de drept sau nu", se mentioneaza in motivare.De asemenea, legat de acuzatiile DIICOT de diminuare a cuantumului cheltuielilor reale ocazionate de serviciile de specialitate medicala pe care le presupunea internarea pre si post operatorie in cadrul ICUTR Cluj-Napoca a pacientilor asupra carora au fost efectuate interventii chirurgicale in cadrul clinicii private Lukmed, cu referire exclusiv la serviciile de spitalizare, activitate ce presupune asigurarea cazarii efective a pacientului in conditiile asigurarii asistentei medicale calificate, judecatorul a retinut ca aceasta se verifica partial.In ceea ce priveste folosirea de catre clinica privata a lui Lucan a unui aparat de criogenie apartinand ICUTR Cluj-Napoca, judecatorul de drepturi si libertati de la Tribunalul Bucuresti a subliniat ca nu se verifica."Conchizand, judecatorul de drepturi si libertati constata ca poate retine depasirea pragului de 2 milioane de lei - prejudiciu total (in conditiile in care una dintre cele trei modalitati de comitere a faptei nu a considerat-o de luat in calcul; practic, acesta este injumatatit), pentru a se pastra incadrarea juridica initiala, delapidare cu consecinte deosebit de grave, dar apreciaza ca pana la finalizarea urmaririi penale stabilirea prejudiciului este inca un obiectiv", se precizeaza in motivarea Tribunalului Bucuresti.Mihai Lucan a fost retinut in 21 decembrie, iar in 22 decembrie, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au decis sa respinga cererea de arestare preventiva a DIICOT, dispunand cercetarea sub control judiciar.