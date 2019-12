Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: Pentru diplome erau oferite ceasuri, bani sau bidoane de vin si tuica

Ziare.

Referatul procurorilor DIICOT (pentru propunerea arestului preventiv) arata ca "vasta activitate infractionala" din cadrul institutiei de invatamant era condusa de unul dintre cei sase prorectori ai universitatii, Eduard Ionescu, aflat in functie din 2011, potrivit Monitorul Justitiei.Acesta a facilitat promovarea frauduloasa de catre foarte multi studenti/masteranzi, atat a examenelor universitare anuale sau/si examene restante cat si fraudarea inclusiv a sesiunilor de licenta si master, organizate pe parcursul anului universitar 2018-2019.La schimb, prorectorul Ionescu primea sume de bani cuprinse intre cateva sute si cateva mii de euro (convorbirile interceptate confirma si sume de 2.000 de euro primite de la un singur student), dar si telefoane sau ceasuri de lux.Mai mult, in masina prorectorului ajungeau, prin "portiera dreapta-spate, bagaje, sacose si bidoane de 5 L", spun procurorii DIICOT.Exemplificare convorbire telefonica, preluata din referatul DIICOT, a tatalui unuia dintre proaspetii licentiati, cu privire la o imprejurare din timpul examenului scris de licenta: "... iarna ii taie un porc, treizeci de litri de vin, douazeci... patruzeci de litri de vin, douazeci de litri de tuica. Pe an, in afara de taxa pe care o plateste mai plateste inca 1.500 de euro, bani pe care....... Is douazeci de profesori... is douazeci de materii... la care ea tre' sa treaca tot timpul. Ce le dai la aia... pe anual?", spunea tatal unei studente licentiate la Spiru Haret.Ancheta procurorilor a relevat ca astfel de practici erau intalnite inca din 2012 sau chiar mai devreme, existand chiar situatii cand studentii, viitori licentiati, nici macar nu au trecut vreodata pe la cursuri si nu au participat la sustinerea examenelor la materiile si disciplinele respectivelor facultati.In sursa citata se arata ca studenii beneficiau, din partea prorectorului, chiar de procurarea si intocmirea lucrarilor de licenta/ disertatie, documentele fiind furnizate pe e-mail, cu cateva zile, maxim o saptamana, inainte de sustinerea lucrarii in fata comisiei de specialitate din cadrul Universitatii Spiru Haret.Mai departe, prorectorul se ocupa in majoritatea cazurilor de insasi intocmirea si copertarea exemplarului original destinat facultatii, pe care in perioada imediat premergatoare sesiunii de licenta, o preda direct sau indirect cadrului didactic, respectiv profesorului in a carui coordonare ar fi trebuit sa existe lucrarea studentului in cauza, arata procurorii DIICOT.In ceea ce priveste proba scrisa a examenului de licenta, fie grilele cu raspunsurile la intrebari ajungeau in posesia candidatilor (care procedau la invatarea si memorarea acestora, sau procedau la salvarea acestora in telefon si ulterior, in timpul examenului accesau datele de care aveau nevoie, fara a fi impiedicati de supraveghetori, ci dimpotriva fiind asezati in anumite locuri prestabilite pentru a putea actiona fara probleme), fie studentii candidati erau direct ajutati in timpul examenului scris de catre anumiti supraveghetori, in completarea raspunsurilor la testul scris de licenta.Intr-unul dintre exemplele din referat se arata ca un anume student a fost ajutat inclusiv la sustinerea probei scrise a examenului de licenta, beneficiind chiar de sprijinul unui supraveghetor care i-a furnizat in timpul examenului raspunsurile la intrebari, studentul reusind sa obtina la proba scrisa a examenului de licenta nota 9,20."Obtinerea de catre student a unui rezultat favorabil s-a datorat interventiei evidente din partea prorectorului USH, care si-a traficat influenta pe care o detinea atat fata de supraveghetorii de la proba scrisa a licentei cat asupra cadrului didactic coordonator, pentru ca acestia sa-si indeplineasca in mod necorespunzator atributiile specifice, respectiv de a indeplini acte contrare acestor indatoriri legale legate de modalitatea de organizare si desfasurare a probelor sesiunii de licenta", scrie in referatul procurorilor.Prorectorul Universitatii "Spiru Haret" a fost retinut de procurorii DIICOT, in dosarul in care s-au facut 76 de perchezitii, alaturi de cadrul universitar alte cinci persoane fiind retinute de oamenii legii, conform oficialilor Directiei Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata.