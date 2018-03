Melescanu vorbeste despre crearea unei agentii pentru ascultarea telefoanelor si filaj subordonata lui Dragnea si Tariceanu

Ziare.

Prezent intr-o conferinta de presa la ALDE Arad, secretarul general al formatiunii, Teodor Melescanu, a comentat, vineri, desecretizarea protocolului SRI cu Parchetul General, aratand ca "procesul declansat, care nu mai poate fi oprit, aduce la lumina"."Toate aceste lucruri (scandalurile din Justitie - n.r.) care se intampla reprezinta de fapt si o presiune foarte mare asupra Parlamentului pentru revederea cadrului juridic de functionare a institutiilor de forta, inclusiv pe tema speciala, o propunere care e din 2004 a liberalilor cu privire la. Deci exista un efect pozitiv prin faptul ca se creeaza o presiune asupra Parlamentului de a veni cat mai rapid cu niste proiecte de legi care sa asigure un cadru legal democratic de functionare a acestor institutii", a spus Melescanu.Serviciul Roman de Informatii (SRI) a publicat, vineri, protocolul de colaborare incheiat de SRI cu Parchetul General in anul 2009. Protocolul a fost semnat in februarie 2009 de procurorul general Tiberiu Nitu si prim-adjunctul SRI Florian Coldea si a inlocuit documente similare incheiate chiar imediat dupa infiintarea de catre Guvernul Nastase a Parchetului National Anticoruptie (PNA), actuala DNA.Protocolul prevede ca se poate solicita Serviciului, prin unitatea specializata, respectiv prin directiile judetene de informatii, efectuarea unor verifiaari tehnice, cu privire Ia identitatea titularului postului telefonic propus a fi interceptat, starea de functiune a postului, precum si Ia existenta conditiilor tehnice necesare ducerii Ia indeplinire a prevederilor autorizatiei.La solicitare, Serviciul va efectua verificari in evidentele specifice a unor date aparute in procesul de realizare a interceptarilor efectuate in baza actelor de autorizare.Documentul stabileste ca Serviciul va asigura inregistrarea comunicarilor sau convorbirilor rezultate din interceptare pe suporti de date inseriati, pusi la dispozitie de procuror, precum si trimiterea acestora Parchetului sau parchetelor teritoriale.In vederea sprijinirii activitatilor specifice desfasurate de Parchet sau parchetele teritoriale, Serviciul va asigura transcrierea comunicarilor sau convorbirilor considerate relevante in cauza.Ulterior, la solicitarea scrisa a procurorului, Serviciul poate asigura redarea altor convorbiri, selectate din traficul inregistrat. Solicitarea trebuie sa contina numarul actului de autorizare, criteriul de interceptare (numar post telefonic, serie IMEI a terminalului mobil, adresa IP, freceventa radio), data si ora efectuarii convorbirii sau comunicarii.Parchetul sau parchetele teritoriale pot solicita, in scris, Serviciului stabilirea istoricului pozitiei geografice si caracteristicele tehnice (IMSI, I MEl) ale terminalului mobil, in conditiile legii speciale.Pentru asigurarea derularii cu operativitate a activitatilor de punere in executare a actelor de autorizare emise, unitatea specializata din cadrul Serviciului va desemna un ofiter de legatura cu Parchetul, atat Ia nivel central, cat si Ia nivel teritorial, din cadrul structurilor corespondente ale directiilor judetene de informatii.Protocolul are un capitol referitor la, care prevede ca, "in conditiile legii, Serviciul acorda sprijin tehnic pentru asigurarea indeplinirii sarcinilor ce revin Directiei Nationale Anticoruptie - structura centrala, denumita in continuare Directia - cu privire Ia punerea in aplicare a actelor de autorizare eliberate in temeiul art. 91 indice 1 - 91 indice 5 din Codul de procedura penala"."Sprijinul tehnic consta in transmiterea semnalului, managementul si intretinerea echipamentelor de transmitere a semnalului, de la centrele de interceptare ale Serviciului spre spatiile destinate Directiei.Receptionarea semnalului si transcrierea continutului comunicatiilor interceptate se efectueaza de catre Directie. Implementarea aplicatiilor specifice pe terminalele de exploatare tehnica aflate in proprietatea/administrarea Directiei, intretinerea si depanarea echipamentelor de criptare se efectueaza de Serviciu, prin unitatea specializata. Retelele LAN aferente spatiilor destinate beneficiarului vor fi implementate de catre Serviciu, cu suportarea cheltuielilor de catre Directie.Sunt interzise orice interventii software constand in testari de aplicatii, modificarea softului existent si altele asemenea, asupra sistemului informatic. Tentativele de intruziune in bazele de date ale sistemului, dincolo de limita admisa prin drepturile de acces, atrage dupa sine decuplarea de Ia sistem", prevede documentul.