Mesajul procurorului general, de Ziua Justitiei: Sa raspundem provocarilor cu unitate si implicare!

El afirma ca magistratii pot raspunde acestor provocari in primul rand prin semnalul de unitate si de implicare pe care trebuie sa il dea atunci cand sunt in discutie chestiuni fundamentale, care privesc insasi esenta justitiei, ca serviciu public."Prima duminica a lunii iulie este dedicata, incepand din anul 1994, sarbatoririi Zilei Justitiei, moment aniversar, dar si simbolic pentru toti cei care lucram in sistemul judiciar, in sensul recunoasterii rolului important pe care justitia il are in societate. Din acest motiv, Ziua Justitiei trebuie sa reprezinte un prilej de reflectie si de analiza a parcursului si evolutiilor inregistrate de sistemul judiciar, in special in conjuncturile extrem de intense din ultimii doi ani. Am in vedere atat seria modificarilor legislative care afecteaza magistratura si justitia penala, cat si atacurile la adresa judecatorilor si procurorilor, mult mai dure si mai frecvente in aceasta perioada", afirma procurorul general intr-un comunicat de presa transmis duminica.El spune ca magistratii pot raspunde acestor provocari in primul rand prin semnalul de unitate si de implicare pe care trebuie sa il dea atunci cand sunt in discutie chestiuni fundamentale, care privesc insasi esenta justitiei, ca serviciu public, si arata ca"Cum putem raspunde acestor provocari ale vremurilor, fara a permite imprejurarilor de moment sa induca ideea unei crize de autoritate, incredere si identitate a sistemului judiciar? In primul rand, prin semnalul de unitate si de implicare pe care magistratura, judecatori si procurori, trebuie sa il dea atunci cand sunt in discutie chestiuni fundamentale, care privesc insasi esenta justitiei, ca serviciu public.Justitia inseamna adevar si dreptate, iar notiunile de adevar si de dreptate sunt inerente naturii umane, nu se poate trai fara ele. Practicarea justitiei pentru aflarea adevarului si pentru a se face dreptate este o misiune onoranta: a da suprematiei legii rangul de normalitate, de regula in societate, reprezinta o garantie a echilibrului necesar unei ordini sociale democratice. Din acest punct de vedere, avem o responsabilitate imensa fata de societate, pe care o putem indeplini doar prin garantiile de independenta conferite de Constitutie", spune Augustin Lazar.In mesajul transmis de Ziua Justitiei, procurorul general mai afirma ca,- din perspectiva nevoii de dreptate sociala si a asteptarilor pe care le are de la sistemul judiciar -De asemenea, el le transmite cetatenilor, "justitiabili sau nu", sa aiba incredere in procurori, asigurandu-i ca vor actiona cu profesionalism si impartialitate pentru a le apara drepturile si libertatile fundamentale."Independenta procurorilor nu este un privilegiu conferit in interesul procurorilor, ci o necesitate pentru a ne asigura ca justitia, ca una dintre puterile statului, prin institutiile sale, este capabila sa isi indeplineasca rolul de a mentine echilibrul puterilor si a corectitudinii relatiei dintre stat si cetatean. Referitor la acest din urma aspect, doresc sa accentuez rolul constitutional al Ministerului Public de a apara drepturile si libertatile fundamentale ale omului, obiectiv prioritar al procurorilor. In acest sens, in cursul anului trecut, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a lansat un proiect privind formarea si perfectionarea profesionala a procurorilor in vederea consolidarii institutionale, a respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului in faza de urmarire penala, precum si a reducerii numarului de condamnari la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.In acest context, doresc sa le transmit cetatenilor, justitiabili sau nu, sa aiba incredere in procurori, sa ii asigur ca vom ramane fideli spiritului Constitutiei, ca vom actiona cu profesionalism si impartialitate pentru a le apara drepturile si libertatile fundamentale. Nu in cele din urma, vreau sa imi exprim respectul si aprecierea fata de intreg corpul de magistrati , judecatori si procurori, fata de celelalte profesii juridice ( avocati , notari, executori, personal auxiliar din instante si parchete, experti), fata de toti cei care, in cadrul sistemului judiciar, isi exercita profesia cu responsabilitate fata de societate si cetateni, aplicand si respectand legea", adauga procurorul general.