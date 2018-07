Minciunile cu care PSD acopera legalizarea hotiei. Razbunarea matusii Tamara

Ziare.

Si are dreptate cine spune ca ele nu sunt pentru Liviu Dragnea . Da, nu sunt doar pentru Liviu Dragnea, sunt pentru toti cei care au pradat sau vor prada banul public. Toti sunt salvati de modificarea Codurilor Penale, nu numai Liviu Dragnea.PSD este incapabil sa apere aceste modificari altfel decat printr-un punctaj de minciuni grosiere. Cea dintai este ca aceste modificari nu ar face decat sa adapteze Codurile la deciziile CCR. Fals! Nu se potriveste nici numeric, nici pe fond.Pe fond, cele mai multe si mai grave dintre modificari nu au nicio legatura cu deciziile CCR. De exemplu:- In privinta abuzului in serviciu, CCR nu a impus decat doua modificari: introducerea unui prag valoric al prejudiciului si incalcarea care provoaca prejudiciul sa fie a unei legi sau ordonante. Tot restul, infinit mai toxic decat aceste aspecte, nu a fost cerut de CCR.Si multe, multe altele decise de PSD-ALDE.. Cele mai multe, imensa majoritate, adica toate achitarile pentru acuzatia de abuz in serviciu, reprezintaInsasi existenta lor dovedeste ca aceste decizii se aplicau deja, deci incalcarile de hotarari de guvern, regulamente, contracte, ordine de ministru, adica incalcarile de legislatie secundara si mai jos devenisera legale. Cu ele in mana deja se putea fura linistit, deci nu era nicio urgenta modificarea Codului Penal.De exemplu,. Si lista e foarte, foarte lunga.Si mai aud ca oamenii ar vrea ca infractiunile de coruptie sa fie dovedite cu bani marcati si flagrant. Bine ca nu vor gramofon si mesaje trimise cu porumbei zburatori. Mijloacele de actiune ale infractorilor sunt tot mai sofisticate pe masura ce tehnologia avanseaza. Azi nimeni nu mai da mita cu plasa decat la nivelul micii coruptii. Acolo unde se fura cu milioanele, banii se plimba prin firme in suveica, prin paradisuri fiscale, prin interpusi.Desigur ca Parlamentul are dreptul sa faca politica penala a statului. Asa este! Dar de ce nu isi asuma?El e clar: legalizarea furtului.Fiecare dintre noi va fi la discretia oricarui functionar care isi poate bate joc de cetatean dupa cum doreste fara sa raspunda pentru asta.Daca un primar va refuza sa va elibereze un act la care aveati dreptul si daca procurorul nu va dovedi ca acest refuz i-a adus un folos personal sau pentru rude cel mult de gradul al II-lea nu pateste absolut nimic.Daca un primar va favoriza o anumita firma care va primi absolut toate contractele, nu va pati nimic daca firma e a unui prieten, a unei matusi, a unui verisor sau a concubinului fiicei. Este legalizat furtul prin interpusi, iar matusa Tamara devine vedeta Romaniei.Sau functionarul care va veni la serviciu cu minte aiurea si din neatentie sau pura incompetenta va face prapad nu mai are nicio grija, neglijenta in serviciu nu mai exista.Daca dvs omorati pe cineva cu masina, din greseala, veti fi condamnat. Daca functionarul face o greseala care are ca efect moartea unor oameni, nu pateste nimic.Asta pentru viitor, de trecut se ocupa prescriptia redusa la 5 ani ca urmare a scaderii limitelor de pedeapsa. Vor scapa exact cele mai monstruoase abuzuri, comise inainte de 2013, adica in perioada in care DNA nu speria in mod serios pe nimeni.Veti spune poate ca nu va fura nimeni din buzunar. Ba fix asa! Banii acestia care vor fi furati prin toate aceste abuzuri nepedepsite sunt banii fiecaruia dintre noi, pe care ii platim luna de luna bugetului de stat. Cu banii acestia am putea avea drumuri mai bune, ca sa nu mai fim campionii mortilor pe sosele, spitale mai bune, ca sa nu mai fim campionii infectiilor nosocomiale, educatie mai buna ca sa nu mai fim campionii analfabetismului functional.Cati bani? Ne da o idee Parchetul General : in perioada 2014-2017 Parchetul General a trimis in judecata 2.099 de persoane, prejudiciile cauzate prin faptele comise de catre acestea fiind de 4.017.356.809 de lei.In aceeasi perioada pentru neglijenta in serviciu, 233 de persoane, iar prejudiciul creat a fost de 5.381.726 de lei. Si nu intra aici si abuzurile "cu folos" de competenta DNA.