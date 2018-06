Minciunile PSD in fata lumii civilizate. Cum pune PSD in pericol siguranta europenilor

inchiderea numai Bucuresti a 87 de dosare de omor?

Faptul ca acest avertisment a venit ca mesaj comun arata. Se va adauga in cateva zile raportul preliminar al Comisiei de la Venetia in privinta modificarilor legilor justitiei. Este suficient sa citesti interviul acordat de presedintele Comisiei pentru a-ti da seama ce urmeaza, adica un raport demolator, dupa cum anticipau si sursele Ziare.com. Asadar,carora nici macar nu merita sa ne obosim sa le raspundem: "cu zidurile sa vorbeasca zidurile". O vom face atunci cand va veni un mesaj al guvernului american stabilit intr-o sedinta dedicata acestui subiect, prezidata de Donald Trump Dl Serban Ncolae, titularul acestei viziuni , nu are cum sa fie atat de ignorant incat sa nu stie ca niciodata un asemenea mesaj comun nu este emis de functionari anonimi de capul lor si fara a fi avizat politic pana la ultima virgula.Dar daca tot vrea chipuri, nume si prenume, dl Serban Nicolae se poate uita la ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian care a spus in Parlamentul francez: "De la venirea la putere, coalitia PSD-ALDE n-a incetat sa caute contestarea sau impiedicarea procedurilor judiciare care vizeaza clasa politica.2.. Dar Romania vrea sa beneficieze de bani europeni, vrea ca 4 milioane de romani sa poata munci in strainatate, vrea garantii de securitate . Si pentru a le primi si-a asumat niste angajamente, in primul rand respectarea statului de drept.3.Adica asteptati sa comitem crima , sa intre in vigoare legea penala mai favorabila, sa inchidem dosarele in baza noilor norme de procedura si dupa aceea mai vorbim. De ce incercati sa ne luati din mana pistolul cand suntem cu mana pe tragaci? Asteptati sa tragem!Evident ca4.In privinta deciziilor CCR, ele afecteaza in jur de 40 de articole, in timp ce noi vorbim despre sute de modificari ale codurilor., cum ar fi chestiunea dosarelor in rem care trebuie inchise dupa un an, sau sigilarea achitarii din prima instanta , sau reducerea fractiei de pedeapsa care trebuie executata pentru a fi posibila liberarea conditionata etc.Chiar in cazul abuzului in serviciu nu avem nicio decizie de neconstitutionalitate. Ambele decizii, 405/2016 si 392/2017 au fost de respingere a sesizarilor de neconstitutionalitate.Decizia 405 face doar o interpretare a "indeplinirii defectuoase" care trebuie citita ca incalcare a legislatiei primare, ceea ce se intampla deja, ca doar de aceea curg zeci de achitari, in frunte cu a lui Mitica Dragomir condamnat la 6 ani in prima instanta si achitat in baza acestei deicizii.Decizia 392 este tot de respingere, dar recomanda introducerea unui prag pentru prejudiciu. In mod normal, o decizie de respingere nu poate impune nimic pentru ca fiind de respingere constata ca articolul e constitutional si asupra unui articol constitutional CCR nu are nicio putere.In ceea ce priveste directivele europene, aceasta dezinformare este pur si simplu o minciuna, ca sa o citez pe dna Dancila. nr 343/2016 si avea termen de transpunere 01/04/2018.Aceasta directiva, de exemplu arestatii sa nu fie infatisati cu catuse, comunicatele parchetelor sa foloseasca doar conditional optativul in descrierea faptelor, aspecte de tipul acesta.In rest, tot ceea ce este prevazut in Directiva exista deja in legislatia penala din Romania precum dreptul la tacere, obligatia parchetelor si a instantelor de administrare de probe si in favoarea inculpatului, dreptul de a nu se autoincrimina, protectia copiilor etc.In cazul acestora nu e nicio graba, desi acolo sunt chestiuni de substanta care trebuie transpuse. Dimpotriva,Asta desi potrivit directivei confiscarii extinse , ea ar trebui sa fie aplicata oricarei infractiuni care are o pedeapsa mai mare de 4 ani. Spalarea de bani se pedepseste in legislatia noastra cu o pedeapsa de pana la 12 ani.Ambasadele se tem ca aceste modificari ar puteaSi cum sa nu fie asa cand procurorul-sef DIICOT anunta ca modificarile vor provoca inchiderea a 4770 de dosare penale, exact dintre cele la care se refera comunicatul? Traficantii, teroristii, retelele nu actioneaza doar in Romania, aici sunt doar salvate de PSD.Cum sa nu fie asa cand efectul modificarilor va fiEliberati de presiunea cautarii acestia pot ucide din nou oriunde, nu doar in Romania.Strainii au ajuns sa ne apere de politicienii nostri pentru ca in asaltul lor furibund pun in pericol nu doar romanii, ci intreaga Europa.