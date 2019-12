Ministerul Justitiei a lansat procedura de selectie a procurorului general si a procurorilor sefi de la DIICOT si DNA

Ziare.

"Ministerul Justitiei organizeaza, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr.17, in perioada 02.12.2019-22.01.2020, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerilor de numire pentru ocuparea functiilor vacante de conducere, respectiv: Procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie si Procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. Selectia se desfasoara in conditiile prevazute de art.54 alin (1) si alin (1) 1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor", a transmis, luni seara, Ministerul Justitiei.Procurorii pot depune cereri de inscriere, pana la data de 23.12.2019, ora 24.00, la Directia resurse umane a Ministerului Justitiei din Bucuresti, str. Apolodor, nr.17, sect.5.Cererile de participare la selectie vor fi insotite de urmatoarele inscrisuri:- dovada indeplinirii conditiilor de vechime prevazute de lege- declaratiile prevazute de art.54 alin. (2) raportat la art.48 alin.(10-11) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare- un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, care se depune atat pe suport hartie, cat si in format electronic- un curriculum vitae al procurorului, conform modelului comun european prevazut in anexa H.G. nr. 1021/2004;- minim 10 lucrari intocmite de procuror in compartimentele in care si-a desfasurat activitatea, in ultimii 5 ani;- ultimul raport de evaluare a activitatii profesionale a procurorului participant la selectie;- orice alte inscrisuri relevante."Lista procurorilor care indeplinesc conditiile legale de participare la selectie si programarea interviurilor se va afisa la sediul Ministerului Justitiei si se va publica pe pagina de internet a acestuia, pana la data de 24.12.2019, ora 24.00", a mai transmis Ministerul Justitiei.In perioada 14.01.2020 - 17.01.2020, procurorii participanti la selectie vor sustine, in fata Comisiei, un interviu de 30 de minute.Acesta va consta in sustinerea proiectului privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere pentru care participa la selectie, verificarea aptitudinilor manageriale si de comunicare si evaluarea pozitiei candidatului in raport cu valorile profesiei si a functiei pentru care candideaza (integritate, responsabilitate si raspundere).Ministerul a prezentat si criteriile de evaluare, intre care capacitatea de sinteza si analiza, identifcarea unor eventuale disfunctionalitati si modalitati de remediere a acestor, dar si capacitatea de organizare, asumarea responsabilitatilor si rezistenta la stres.Rezultatele selectiei se vor afisa la sediul Ministerului Justitiei si se vor publica pe pagina de internet a acestuia, la data de 21.01.2020.Propunerile ministrului justitiei vor fi inaintate Consiliului Superior al Magistraturii, in vederea obtinerii avizului acestei institutii. Ulterior obtinerii avizului Consiliului Superior al Magistraturii, ministrul justitiei inainteaza propunerile Presedintelui Romaniei, in vederea numirii in functiile de conducere.Anca din 15 noiembrie, Asociatia "Forumul Judecatorilor din Romania" si Asociatia "Initiativa Pentru Justitie" au cerut ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, sa nu demareze procedurile privind numirea procurorilor sefi inainte ca legislatia sa fie pusa in acord cu recomandarile MCV, GRECO, Comisiei de la Venetia si Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni.