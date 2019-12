"Ministerul Justitiei propune desfiintarea Sectiei Speciale. Se va discuta in sedinta de Guvern de vineri"

Ziare.

com

Guvernul a anuntat, vineri dupa-amiaza, ordinea de zi a sedintei de Guvern de vineri seara, programata la ora 20.00.Guvernul va discuta trei proiecte de Ordonanta de Urgenta:1. Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea art.6 din ordonanta deurgenta a Guvernului nr.84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A prin reorganizarea Regiei Autonome ''Administratia Nationala a Drumurilor din Romania''2. Proiect de Ordonanta de Urgenta privind prorogarea termenului prevazut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier3. Proiect de Ordonanta de Urgenta pentru completarea art. 201 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioareDe asemenea, se discuta mai multe proiecte de Hotarari de Guvern, intre care acordarea unui ajutor umanitar extern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Albania, reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Lucrari de consolidare si reabilitare la Sanatoriul Medical Militar 'Regele Ferdinand I-Hotel' din cazarma 3465 Herculane" si rectificari bugetare pentru diferite institutii.Ultimul proiect pe odinea de zi este Memorandum cu tema: "".Potrivit documentului, "pozitia Ministerului Justitiei in raporturile cu autoritatile si institutiile publice, respectiv cu institutiile Uniunii Europene sau internationale pe aceasta tema sa fie in sensul sustinerii solutiei desfiintarii SIIJ".Anterior, memorandumul, care a fost discutat si in sedinta de Guvern din 6 decembrie, prevedea si posibilitatea regandirii modului in care functioneaza Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie.Pe 10 decembrie, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, afirma ca Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) nu mai poate ramane in forma actuala , atat din cauza vulnerabilitatilor de constructie, cat si din cauza contraperformantei inregistrare de la infiintarea ei.Pe 18 decembrie, premierul Ludovic Orban a declarat ca Sectia Speciala va fi desfiintata, atunci cand se va gasi cea mai buna solutie constitutionala.