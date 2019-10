Ministerul Justitiei si Inalta Curte isi deschid azi portile pentru copii si tineri

Ziare.

Potrivit unui comunicat al MJ, vor fi organizate activitati destinate familiarizarii publicului cu mecanismele de functionare a Justitiei, respectiv vizitarea sediului ministerului, urmarirea procedurilor judiciare si organizarea de intalniri cu profesionisti ai dreptului."Cred sincer ca implicarea activa a tinerilor poate aduce un suflu nou in administratia publica si pe scena politica. Imi doresc ca macar o parte a copiilor care vor trece vineri pragul Ministerului Justitiei sa revina aici peste ani ca buni profesionisti si specialisti de care Romania are atata nevoie", a declarat ministrul Ana Birchall.Astfel, zeci de elevi vor putea experimenta calitatea de demnitar la Ministerul Justitiei. Vor putea vedea biroul din care ministrul ia decizii, vor observa cultura organizationala intr-o astfel de institutie si vor asista la o lectie de educatie juridica predata altfel.Un eveniment asemanator va fi organizat si de Inalta Curte de Casatie si Justitie la sediul sau din strada Batistei."Scopul acestor manifestari este acela de a apropia Justitia de cetateni, de a-i ajuta sa fie mai bine informati despre drepturile lor si modalitatea de functionare a Justitiei de zi cu zi, ingaduind acestora sa-i inteleaga mai bine mecanismele si de a imbunatati accesul la acest serviciu public.Evenimentul se adreseaza publicului larg, studentilor, precum si persoanelor care activeaza in domeniul Justitiei, ocazie cu care reprezentantii Inaltei Curti de Casatie si Justitie vor pune la dispozitia celor interesati materiale relevante referitoare la activitatea instantei, organizarea sistemului judiciar din Romania, admiterea in magistratura, precum alte informatii in legatura cu initiativa Ziua Europeana a Justitie Civile", se arata intr-un comunicat al instantei supreme.