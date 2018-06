Ministrul francez de Externe: De la venirea la putere, coalitia PSD-ALDE a cautat modalitati de a impiedica procedurile judiciare care vizeaza clasa politica

12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile Penale

Oficialul a precizat ca, de cand a venit la putere, coalitia PSD-ALDE a cautat tot timpul diverse modalitati pentru a a impiedica procedurile judiciare care vizeaza clasa politica."In Estul Europei a aparut o expansiune a proiectelor iliberale care pun sub semnul intrebarii unele dintre valorile si principiile fundamentale ale functionarii proiectului european. Vreau sa mentionez aici, tara pe care am vizitat-o recent.", a spus ministrul francez, citat de Digi24 Yves Le Drian a amintit ca liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat saptamana trecuta in prima instanta la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare Totodata, ministrul francez de Externe a subliniat ca o alta evolutie nelinistitoare o reprezinta procesul de destituire a Laurei Codruta Kovesi."Saptamana trecuta, presedintele Parlamentului si al PSD, domnul Dragnea, a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu intr-un caz de angajari fictive.", a continuat el.Tot azi, 12 state occidentale au tras un semnal de alarma relativ la modul in care Puterea de la Bucuresti are de gand sa modifice Codurile Penale.Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor romane.Potrivit unui comunicat al ambasadei SUA remis joi Ziare.com, tarile fac apel "la toate partile implicate in modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala sa evite schimbarile care ar slabi statul de drept sau capacitatea Romaniei de a lupta impotriva infractionalitatii si coruptiei".