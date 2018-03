Toader vrea sa introduca chiar din acest an bratarile electronice pentru supravegherea condamnatilor

Ziare.

"La minister se lucreaza la un proiect de lege prin care sa supraveghem electronic, cu bratara electronica, pe cei condamnati. Aici sunt mai multe variante, am luat modelul celor din Israel, modelul din America, modelul din Georgia, modelul din, ma rog, Malaezia, si din alte tari, cand poti folosi bratara fie ca o masura de siguranta, cand poti folosi bratara electronica fie pentru supravegherea celui aflat in executarea pedepsei", a anuntat, marti, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in timpul audierii la Comisia pentru constitutionalitate din Senat.El a mai spus ca Ministerul Justitiei ar putea implementa masura privind supravegherea cu bratara electronica pana la sfarsitul anului."Noi adoptam proiectul de lege pentru supraveghere electronica cu bratara electronica, il trecem prin Guvern, il aproba Guvernul si dumneavoastra il transformati in proiectul de lege. In momentul in care avem legea, atunci trecem la faza a doua de operationalizare, de punere in aplicare", a adaugat Toader.Tudorel Toader a mai afirmat ca, in paralel, reprezentanti ai Ministerului Justitiei se documenteaza, "cu titlu informativ, cu privire la aparatura necesara, cu privire la posibili furnizori, cu privire la caracteristici, date tehnice, functionalitatea, operationalizarea, punerea in aplicare a acestei masuri".In 30 ianuarie, Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor i-a cerut premierului Viorica Dancila adoptarea unor masuri eficiente de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie prin introducerea bratarilor electronice.Scrisoarea deschisa vine in contextul atacurilor din ultima perioada asupra femeilor, comise in cateva cazuri de persoane care incalcasera ordinele de protectie.