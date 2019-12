Ministrul Predoiu a anuntat ca Sectia Speciala va fi desfiintata (Surse)

Ziare.

com

Surse prezente la discutia cu ministrul Justitiei, la care presa nu a avut acces, spun ca acesta a tinut sa repete de trei ori mesajul despre desfiintarea SIIJ (cunoscuta si ca Sectia Speciala) in aplauzele procurorilor DIICOT.Totodata, Catalin Predoiu le-ar fi explicat procurorilor DIICOT de ce si-a anulat votul in plenul CSM pentru alegerea presedintelui Consiliului. Ministrul pretinde ca isi doreste ca magistratii sa isi aleaga presedintele fara interventia decisiva a factorului politic, chiar daca acesta detine un vot legal."Dupa un mandat de rezistenta, esential si fara de care nu am fi ajuns aici, eu am un mandat de constructie", le-ar fi spus ministrul Predoiu procurorilor DIICOT, Alegerea noii conduceri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a fost amanata pentru saptamana viitoare, dupa ce de doua ori votul pentru Nicoleta Tint, propusa de Sectia de judecatori a CSM, a fost 9 "pentru", 9 "impotriva" si unul nul.Votul este secret in aceasta procedura, insacum s-au pozitionat membrii CSM in timpul dezbaterii.Cele noua voturi "pentru" ar fi venit de la: Nicoleta Tint, Lia Savonea, Simona Marcu, Gabriela Baltag, Evelina Oprina, Corina Corbu (presedintele Inaltei Curti - n.red.), procurorul Codrut Olaru si membrii societatii civile, Victor Alistar si Romeo Chelaru.Voturi contra ar fi venit de la: Mariana Ghena, Andrea Chis, Bogdan Mateescu, Mihai Balan, Nicolae Solomon, Cristian Ban, Florin Deac, Tatiana Toader si Bogdan Licu (procuror general interimar - n.red.).