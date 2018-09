Cine este Mirela Stancu - propunerea MJ pentru functia de judecator la Tribunalul UE

Ziare.

Ministerul Justitiei a inaintat totodata doua propuneri de rezerva, respectiv Irina Zlatescu si Mircea Criste.Mirela Stancu este doctor in drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti, specializarea Drept procesual civil, licentiat in Drept al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (promotia 1998).Este judecator la Tribunalul Bucuresti (din august 2009), formator la Institutul National al Magistraturii (drept civil si drept procesual civil) din octombrie 2007, asistent universitar in cadrul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (drept procesual civil) din octombrie 2002.Totodata, a fost referendar (judecator detasat) la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (septembrie 2011 - februarie 2014).Pe 10 august, MJ a demarat selectia pentru desemnarea candidatului Romaniei la functia de judecator la Tribunalul UE Potrivit MJ, cei 18 candidati in numele Romaniei pentru functia de judecator la Tribunalul UE au fost: Cristiana Georgeta Budileanu, Diana Magdalena Bulancea, Cristina Butacu, Mircea Criste, Andreia Liana Constanda, Camelia Lilieana Gheorghiu, Laura Mihaela Ivanovici, Constantin Virgil Ivan-Cucu, Claudia Jderu, Ioana Andreea Mares, Petre Matei, Valentin Mircea, Ionel Olteanu, Razvan Horatiu Radu, Mirela Stancu, Ecaterina Raluca Toma, Elena Diana Ungureanu, Irina Zlatescu.Romania se numara printre cele noua state membre chemate sa desemneze un judecator suplimentar la Tribunalul UE. Cei noua judecatori vor fi numiti incepand cu 1 septembrie 2019.Judecatorii Tribunalului nu pot exercita nicio functie politica sau administrativa, nicio activitate profesionista, remunerata sau nu, in afara cazului in care Consiliul UE, hotarand cu majoritate simpla, acorda o derogare cu titlu exceptional.Propunerile Comisiei de selectie vor fi comunicate Guvernului spre aprobare, iar Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Tribunalului Uniunii Europene.Judecatorul roman va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre.