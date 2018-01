Miza lui 2018. Razboiul care trebuie dus

Ziare.

Aceasta fraza nu este scrisa in Romania, nu este vreun produs #rezist. Aceasta fraza incheie editorialul dedicat Romaniei de cel mai important ziar din capitala americana, Washington Post, un editorial care avertizeaza asupra riscului major ca democratia din Romania sa fie strivita ca urmare a amputarii legislatiei. Textul este insotit de o fotografie realizata la protestele care au avut loc in decembrie in fata Parlamentului, cu simbolistica evidenta a taberelor care se lupta in acest moment.Ca un detaliu extrem de important, editorialul este asumat de intreg consiliul editorial al Washington Post. Deci intreg consiliul editorial al Washington Post ii cere presedintelui SUA, ii cere cancelarului german sa ii salveze pe romanii onesti din Romania de ofensiva propriilor conducatori corupti si dispusi ca pentru interese mafiote sa sacrifice soarta Romaniei.La randul sau New York Times, un alt gigant al presei americane, dedica Romaniei un amplu text referitor tot la ofensiva politica asupra justitiei, la protestul magistratilor si la luna ianuarie clocotita care urmeaza.Stiti ce inseamna asta? CaSi nu e vorba despre chestiuni economice sau de viziune, stanga sau dreapta. Nu, este vorba despre punerea sub semnul intrebarii a criteriilor cu care incepe discutia despre apartenenta la lumea civilizata: criteriile democratice.Si de aici un lung sir de efecte inclusiv economice. Investitorii sunt extrem de sensibili la semnalele care apar in marea presa internationala, chiar la unele mai putin apasate decat cel privind Romania.Aceasta e marea miza a anului 2018. Va fi anul in care Romania va fi reusit sa reziste in fata unui atac mafiot institutionalizat de o gravitate fara precedent sau anul in care isi va fi pierdut statutul european si va fi cazut din zona democratiilor.. Presa straina, cancelariile occidentale, ambasadele nu pot decat sa ajute, daca au ce ajuta, pot sustine lupta, daca au ce lupta sa sustina.Daca noi nu vom iesi sa ne aparam tara si viitorul, nimeni nu va putea sa o faca in locul nostru. Si asta ar trebui sa ne fie foarte clar la inceputul acestui an care se anunta chiar mai greu decat 2017.Si poate ca nu e intamplator ca acest razboi va avea loc in anul Centenarului.