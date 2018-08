Mizele multiple ale atacului la procurorul general. Ce e in spatele ultimei redute

Predam sau nu Romania infractorilor?

Bine ca nu i-a scapat si localizarea din momentul postarii, ca acum cateva saptamani cand scria din carciuma. Un anunt de asemenea importanta nu se face pe o retea de socializare, in rand cu pisici si bancuri, ci printr-un comunicat oficial, preferabil conferinta de presa, care sa explice in mod serios asaltul la procurorul general. Dar inteleg ca partea cu explicatiile e grea rau.Povestea aceea cu Protocolul din 2016 servita de inculpatul Darius Valcov - 6 ani in prima instanta , prin comiterea unei posibile infractiuni (aspect total neinteresant pentru ministrul Justitiei constat) este, in mod evident doar un pretext.De ce spun asta?1. Desi sunt anatemizate de toata presa afiliata infractorilor,Eu nu am gasit absolut nimic ilegal in ele. Si nici juristii cu care eu am vorbit. Dar si sa nu fie asa, cat timp nu exista o instanta care sa stabileasca nelegalitatea, functioneaza prezumtia de legalitate, la fel ca aceea de nevinovatie. Sau aia e valabila numai pentru infractorii puterii?Daca in aplicarea acestor protocoale, indiferent cand au fost ele incheiate - pentru ca primele sunt din anii '90, deci au functionat in toata guvernarea PSD Nastase cu Ion Iliescu presedinte - au fost comise abuzuri, aceste abuzuri trebuie dovedite punct cu punct si pedepsite conform legii.Dar anatemizarea aceasta globala, neargumentata, a unor protocoale care, da, au ajutat mult la anticoruptie , pentru ca au concentrat resursa statului in lupta cu borfasii, este doar o uriasa manipulare menita sa decredibilizeze institutii, demersuri si persoane care apoi sa fie mai usor rasturnate.2.A fost comis vreun abuz in baza lor? Sa fie pedepsit! Altfel nu vad problema. Mai mult, procurorul general spune ca atat MJ, cat si CSM stiau despre aceste protocoale, ba chiar a existat o corespondenta oficiala pe care o va publica.Avem mai multe motive:1. Cea mai presanta este. Si nu atat jandarmii trebuie aparati, cat conducerea acestora si ministrul Carmen Dan , plus cine stie cine se mai afla in spatele mascaradei.Va aduceti aminte ce raspuns acru a dat ministrul Toader cand procurorul general si-a intrerupt concediul odata cu inceperea acestei anchete si a promis ca ea va fi corecta? Asa ceva nu trebuie sa se intample cu orice pret.2. Al doilea motiv tine deLa fiecare atac asupra legii penale, dl Lazar a fost o voce extrem de dura impotriva agresorilor. O voce care trebuie amutita.3.Sa nu uitam apoi caDesi va fi numit de plenul CSM, seful acestei sectii va fi in subordinea procurorului general. Cel mai important este ca odata cu aparitia acestei sectii sunt de asteptat multiple conflicte de competenta.Competenta noii sectii e prevazuta de o lege generala, 304, competentele DNA si DIICOT, de la care trebuie sa plece dosarele magistratilor, sunt prevazute de legi speciale derogatorii de la norma generala. Deci cine pastreaza dosarul? Asta va decideAparitia sectiei a fost de altfel precedata deIJ a dat publicitatii o statistica in care arata ca in ultimii 4 ani, peste 60% dintre magistrati ar fi avut dosar la DNA.Ceea ce nu spune IJ este modul de sesizare a instantei, durata anchetei si felul in care a fost ea solutionata. Adica esentialul, dupa cum explica judecatorul CSM Bogdan Mateescu. Daca dam la o parte manipularea prin omisiune, lucrurile stau asa:4. Nu in ultimul rand,, ghimpele din coasta lui Tudorel Toader. Plenul este pe muchie de de cutit, iarom cu om, pentru ca numirile si sanctionarile sa mearga ca unse.Va reusi acest atac? Dupa decizia CCR in privinta revocarii Codrutei Kovesi pare ca da. Dar poate fi greu si de durata. In primul rand, ma astept la o severa reactie externa, pentru ca nimeni nu e tampit dupa cum si-ar dori Tudorel Toader. Daca procedura va fi declansata, e de asteptat ca CSM sa reactioneze prin tergiversare si aviz negativ.Si in tot acest timp, societatea va da testul cel mare. Ne predam sau nu? Lasam nepedepsite violentele din 10 august?