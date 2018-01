Modificarea Legilor Justitiei va fi dezbatuta in Parlamentul European: "E un risc pentru securitatea europenilor"

Ziare.

"Este un semnal clar ca incercarile PSD si ALDE de a controla si slabi justitia nu trec neobservate, iar faptul caPe tot parcursul anului 2017, Guvernele Romaniei conduse de PSD si ALDE si majoritatea din Parlamentul Romaniei au incercat sa convinga lumea civilizata ca cei 500.000 de romani care au iesit in strada la inceputul anului trecut ca sa protesteze impotriva coruptiei au gresit si ca politicienii care propun slabirea justitiei au dreptate. Nu au putut convinge pe nimeni cu asemenea manevre de dezinformare", a declarat europarlamentarul Siegfried Muresan Eurodeputatul a mai spus ca Uniunea Europeana va fi intotdeauna de partea cetatenilor cinstiti in lupta cu politicienii care incearca sa slabeasca justitia si sa actioneze impotriva intereselor oamenilor.. De aceea, Uniunea Europeana nu permite nicio bresa in sistemul de justitie din nicio tara membra fiindca aceasta ar deveni un risc major pentru intreaga Uniune. Nu poti sa te transformi intr-un stat mafiot si sa ramai membru al UE, asta trebuie sa inteleaga grupurile de interese din PSD si ALDE!", a mai adaugat Siegfried Muresan.Europarlamentarul a precizat ca decizia a fost luata in Parlamentul European la Conferinta presedintilor, la care au participat liderii grupurilor politice si presedintele Parlamentului.