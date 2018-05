Modificari la Codul Penal adoptate tacit de Senat: Portarii si bodyguarzii, protejati la fel ca functionarii publici

Pedepse mai mari pentru cei cxare folosesc persoane cu dizabilitati pentru cersit

Termenul de vot pentru acest proiect s-a implinit pe 25 aprilie, initiativa legislativa fiind adoptata tacit de Senat, in calitate de prima camera sesizata, Camera Deputatilor fiind for decizional pentru aceasta lege."Dispozitiile alin. 1 si 2 ale art 257 (n.r. referitoare la functionarul public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat) se aplica si faptelor savarsite impotriva personalului cu atributii de paza, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, angajat al societatilor specializate de paza si protectie care functioneaza in baza Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor", se arata in proiectul de lege initiat de mai multi parlamentari PMP.Astfel, initiatorii spun ca modificarea art. 257 din Codul penal se impune deoarece "este necesara pentru protejarea persoanelor cu atributii de paza prevazuta la art 38 din din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, respectiv agentii de paza, portari, controlori de acces, supraveghetori, insotitori de valori, garzi de corp sau alte persoane desemnate sa asigure instruirea, controlul si coordonarea activitatii de paza", conform expunerii de motive.Principalele prevederi ale articolul 257 din Codul penal in vigoare, care vizeaza ultrajul, si propus spre amendare prin initiativa legislativa sunt:"Amenintarea savarsita nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa, lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, lovirile sau vatamarile cauzatoare de moarte ori omorul savarsite impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, aflat in exercitarea atributiilor de serviciu sau in legatura cu exercitarea acestor atributii, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime. Savarsirea unei infractiuni impotriva unui functionar public care indeplineste o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat ori asupra bunurilor acestuia, in scop de intimidare sau de razbunare, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru acea infractiune, ale carei limite speciale se majoreaza cu o treime"."Prin activitatea specifica, viata, sanatatea si integritatea fizica si psihica a acestor persoane sunt supuse unui risc major, dupa cum rezulta din statisticile referitoare la evidenta victimelor si persoanelor vatamate (...) Chiar daca personalul de baza nu este considerat functionar public (...) activitatea acestuia este supusa controlului si supravegherii autoritatilor publice, iar serviciul pe care il desfasoara poate fi asimilat serviciului public", potrivit expunerii de motive a documentului.Senatul a mai adoptat tacit mai multe modificari ale Codului penal prin care au fost majorate pedepsele pentru cei care folosesc persoanele cu dizabilitati pentru cersetorie."Fapta persoanei care determina un minor sau o persoana cu dizabilitati fizice ori psihice sa apeleze in mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau beneficiaza de foloase patrimoniale de pe urma acestei activitati se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amenda . (n.r. fata de forma in vigoare 6 luni la 3 ani (...) Fapta majorului care, avand capacitatea de a munci, apeleaza in mod repetat la mila publicului, cerand ajutor material, folosindu-se in acest scop de prezenta unui minor, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani (fata de 3 luni la 2 ani sau cu amenda) (...) Fapta de a utiliza serviciile (...) prestate de o persoana despre care beneficiarul stie ca este victima a traficului de persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amenda (n.r. fata de 6 luni la 3 ani sau cu amenda) daca fapta nu constituie o infractiune mai grava", prevad modificarile propuse la articolele 214, 215 si 216 din Cod penal."Nicio pedeapsa nu este prea mare atunci cand este vorba despre asigurarea unei securitati si a unei vieti normale a minorilor. De asemenea, cersetoria practicata in mod deliberat si in mod tacit pentru castigarea unor venituri ilegale reprezinta un fenomen care a scapat de sub controlul autoritatilor publice, poate si din cauza lipsei unor mijloace coercitive mai dure", se arata in expunerea de motive a initiativei legislative care apartine mai multor parlamentari PNL Si acest proiect adoptat in plenul de miercuri al Senatului va ajunge la Camera Deputatilor care urmeaza sa-l voteze in calitate de for decizional.