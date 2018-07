Monica Macovei: Recomandarile Comisiei de la Venetia invalideaza mandatul lui Tudorel Toader

Ziare.

"Este cu atat mai rusinos pentru profesorul doctor in drept Toader sa ramana ministru dupa ce Comisia de la Venetia cere reevaluarea modificarilor aduse legilor justitiei girate de ministrul Justitiei, iar Tudorel Toader este membru al acestui for", afirma Macovei, intr-un punct de vedere remis Ziare.com.Europarlamentarul trece in revista observatiile forului european.- Comisia de la Venetia recomanda mentinerea rolului presedintelui si al CSM in numirea si revocarea procurorilor cu functii de conducere, pentru a echilibra influenta ministerului Justitiei.- Comisia de la Venetia a remarcat incercarile de trecere a procurorilor sub control politic si mai recomanda sa se reevalueze infiintarea Sectiei speciale de ancheta pentru magistrati, sa fie scoase din lege sau clarificate modificarile care permit procurorilor ierarhic superiori sa invalideze solutiile procurorilor de caz pe motiv ca sunt neintemeiate, sa nu se introduca restrictii privind libertatea de expresie a magistratilor si sa se renunte inclusiv la pensionarea timpurie a magistratilor.Mai mult, Monica Macovei considera ca si "F deputat PSD, Valer Dorneanu, care acum conduce Curtea Constitutionala, ar trebui, de asemenea, sa se retraga din CCR".Comisia de la Venetia a publicat, vineri, un punct de vedere transant, care desfiinteaza modificarile pe care PSD-ALDE le-a adus Legilor Justitiei si prin care, spune forul european, este subminata independenta judecatorilor si procurorilor romani si increderea publicului in sistemul judiciar.Astfel, Comisia cere puterii politice de la Bucuresti sa nu puna in aplicare aceste modificari, mai ales cele privind numirea si revocarea procurorilor-sef.Opinia preliminara tine cont de "climatul politic tensionat" si de presiunile si intimidarile magistratilor, mai ales din partea politicienilor de nivel inalt, coordonate inclusiv prin campanii media, se arata intr-un document remis Ziare.com.Comisia de la Venetia face o serie de recomandari, printre care mentinerea rolului presedintelui Romaniei si al CSM in numirea/revocarea procurorilor de rang inalt.