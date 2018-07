Multumim, Laura Codruta Kovesi! Ce urmeaza?

Ziare.

Daca ar fi capitulat, LCK era inca in functie, asteptand linistita finalul celui de-al doilea mandat . Dar a luptat pana la capt, cu rani, cu victorii, cu erori si nu a pus genunchiul jos.Unii spun ca LCK ar fi trebuit sa demisioneze pentru a-l proteja pe presedinte. Fundamental gresit! Aici nu vorbim despre persoane, ci despre functii si simboluri.Presedintele este doar un functionar investit de popor cu apararea unor valori esentiale in catre care si justitia. Klaus Iohannis nu avea de ce astepta sa fie el cel protejat ca valoare suprema, eventual ca un monarh.Pentru LCK, DNA, procurorii, dosarele au fost mai importante decat confortul presedintelui si chiar cel propriu. Si de aceea a refuzat sa abandoneze si sa plece. Asa cum si trebuie sa fie. Rolul unui procuror-sef nu este sa instrumenteze dosare, ci sa asigure tot suportul managerial pentru ca procurorii sa le instrumenteze, sa tina piept in fata tuturor presiunilor. Asta a facut dna Kovesi.Discursul sau emotionat si emotionant de la plecarea din DNA spune totul despre felul in care LCK si-a inteles misiunea. Nu cred ca era un regret pentru parasirea functiei. Dupa 6 ani procuror general si 5 ani procuror sef DNA, 11 ani de presiuni, de raspundere uriasa si de sacrificare a vietii private, nu cred ca pierderea ultimelor 11 luni e neaparat o pierdere, mai ales in conditiile asaltului generalizat asupra justitiei.Nu cred ca e o mare tristete personala sa pleci din functie cand vezi zilnic achitari provocate de deciziile CCR care au distrus munca a zeci de procurori si au facut scapati sute de infractori."Decretul de revocare emis de presedintele Romaniei lasa un mare semn de intrebare: va exista o subordonare discretionara a procurorilor-sefi fata de ministrul Justitiei? Nu comentez decizia CCR, insa as vrea sa arat ca motivarea sugereaza ca procurorii ar putea fi in viitor subordonanti ministrului Justitiei si de aceea cred ca o clarificare ramane in continuare necesara". Aceasta este marea spaima, aceasta este marea miza.A revocat-o pe dna Kovesi fara o vorba de multumire, prin purtatorul de cuvant si fara sa recurga la nicio solutie de lupta dintre cele pe care le avea la dispozitie. Iar revocarea Codrutei Kovesi, mai ales asa cum a fost facuta, a transmis in sistemul judiciar mesajul ca fiecare e pe cont propriu, ca magistratii nu sunt aparati de nimeni, ca nu au in presedinte un partener.Prin grija lui, DIICOT va fi preluat cat de curand de un procuror-sef a carui suprema reusita profesionala este anchetarea incendierii unei capite de fan. Mai multe surse spun ca presedintele se pregateste sa semneze, grabit sa faca din nou pe plac PSD Ministrul a declansat procedura de selectie pentru noul sef DNA. Sa speram ca nu se va intampla ca la DIICOT si mai multi procurori DNA se vor inscrie in lupta macar pentru a face mai dificila misiunea ministrului Toader de a numi propunerea venita in plic de la Liviu Dragnea Teoretic, fiind vorba despre o procedura inceputa pe legea in vigoare, presedintele ar trebui sa poata refuza cate propuneri vrea. Practic nu am nicio speranta ca presedintele va mai uza de acest drept daca Liviu Dragnea se va uita urat la el sau va pronunta cuvintele miraculos uitate de PSD de cand cu revocarea: banii pe case.Daca totusi va uza de acest drept, nu ma indoiesc ca CCR isi va face din nou datoria si il va limita pe presedinte la un refuz, asa cum anticipeaza deja Decizia 405, atat de des invocata in ultima vreme.SiSta o institutie intr-un om? Nu. Dar un om pus de actuala putere poate distruge foarte usor o institutie. Si nu am nicio indoiala ca seful DNA va fi ales de Dragnea exact in functie de acesta capacitate distructiva pentru linistea tuturor celor cu dosare. A facut cerere la CSM sa se intoarca la postul de la DIICOT Sibiu. Exista speculatii ca ar tinti o cariera politica, speculatii amplificate de vampirismul de imagine infantil politic al USR . Mi se pare inacceptabil faptul ca pentru un castig politic, Dan Barna s-a apucat sa sugereze o intelegere politica cu dna Kovesi , intelegere care din informatiile mele nu exista nici macar in faza embrionara.Dna Kovesi nu a dat niciun semn ca ar fi interesata de altceva decat sa-si duca pana la capat cariera de magistrat, un capat de care, calculat in timpul ramas pana la pensie, nu o mai despart decat cativa ani.Dar faptul ca nu am niciun semnal si nicio informatie ca LCK ar intra in politica nu inseamna ca eu personal nu mi-as dori asta.