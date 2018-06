Nicolae Popa, fostul sef al Inaltei Curti, a ridicat astazi protocolul semnat cu SRI. Spune ca semnatura nu ar fi a sa

Declaratia lui Nicolae Popa

Ziare.

com

La iesire din sediul Inaltei Curti, Popa a explicat ca a stat de vorba cu actuala sefa a instantei, judecatoarea Cristina Tarcea. El a explicat ca a ridicat protocolul si documentele privind pensionarea lui."Eu pe 1 m-am pensionat, iar asta (protocolul - n.red.) e de pe 2. Ce faceam? Veneam a doua zi sa semnez?", a afirmat acesta.Intrebat daca doreste sa expertizeze tehnico-stiintific semnatura care apare pe protocol, despre care afirma ca nu este a sa, Popa a evitat raspunsul explicand ca intai doreste sa inteleaga cum a ajuns semnatura pe document.Fostul magistrat a arata ca vrea sa studieze documentele mai intai si a explicat doar ca are "niste ganduri" ale sale privind posibile ipoteze ale existentei semnaturii sale pe document.Potrivit unor oficiali din cadrul Parchetului General, referitor la chestiunea cu semnatura "falsa" din protocol nu a fost depusa pana acum nici o plangere, nici de catre persoana in cauza, nici de o terta persoana."Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, va rog sa va uitati, el este semnat pe 2 septembrie 2009, cand eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna presedinte Cristina Tarcea mai devreme si am rugat-o sa mi-l pastreze si mie, sa ma uit pe el si sa vad despre ce este vorba. Eu nu am negociat asa ceva cu nimeni, cat am stat la Curte, in niciun caz", a precizat fostul sef al ICCJ pentru Q Magazine. Documentul a fost intocmit in 2009, avandu-i ca semnatari pe George Maior (SRI), Laura Codruta Kovesi (PICCJ) si Nicolae Popa (ICCJ).Precizam ca decretul pentru eliberarea lui Nicolae Popa din functiile de judecator si de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin pensionare a fost semnat de Traian Basescu pe 14 septembrie 2009.