Nicolicea crede ca reprezentantii GRECO nu au inteles cum e cu Legile Justitiei

"Prima chestiune era o temere cu incalcarea independentei judecatorilor si procurorilor, temere pe care am vazut-o si lucrul trebuie sa fie foarte clar: incalcarea independentei judecatorilor si procurorilor inseamna incalcarea separatiei puterilor in stat. Acest motiv este evident un motiv de neconstitutionalitate a unei legi. Daca ar fi existat in propunerea noastra, Curtea ar fi declarat legea neconstitutionala.Majoritatea articolelor au fost declarate constitutionale, pe cale de consecinta nu afecteaza independenta judecatorilor si procurorilor, iar putinele articole care au fost declarate neconstitutionale au fost declarate pe alte motive. Pe cale de consecinta, CCR a stabilit ca aceste propuneri legislative si amendamentele in forma in care au trecut prima data de ambele Camere si au ajuns la CCR, ca nu incalca independenta judecatorilor si procurorilor", a spus Eugen Nicolicea.Intrebat de jurnalisti cum comenteaza concret criticile GRECO, deputatul a replicat: "Dati un telefon si intrebati-i pe reprezentantii de acolo. Probabil ca ori noi nu am explicat asa cum trebuie, ori ei n-au inteles ce am explicat noi, dar, avand in vedere ca discutii vor mai avea loc, banuiesc ca vor intelege ceea ce explicam noi. Vom formula in alta maniera, in asa fel incat sa inteleaga".De asemenea, acesta a spus ca CCR poate verifica daca este incalcata independenta judecatorilor si procurorilor. Grupul Statelor impotriva Coruptiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a facut public miercuri Raportul referitor la Romania in care isi exprima ingrijorarea profunda fata de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii precum si privind amendamentele propuse pentru legislatia penala.