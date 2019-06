Nikos Metaxas, criminalul in serie din Cipru, a primit sapte condamnari la inchisoare pe viata

Ziare.

com

Metaxas, care este, a pledat vinovat, luni, privind 12 capete de acuzare pentru rapirea si uciderea a cinci femei si doi copii in Cipru, pe o perioada de trei ani.In lacrimi, el si-a cerut scuze familiilor victimelor si a declarat ca nu stie de ce a comis aceste crime "pline de ura"."Societatea cipriota se va intreba cum unul din membrii sai a ajuns in acest punct. Si eu m-am intrebat de ce; inca nu am gasit un raspuns", a afirmat el.Metaxas a declarat ca este dispus sa ajute autoritatile "in cautarea acelor raspunsuri".Victimele ar fi o mama si fiica sa originare din Romania, date disparute in septembrie 2016, iar celelalte cinci ar fi originare din Filipine, date disparute in august 2018.Autoritatile au fost acuzate ca nu au investigat cazul corespunzator in momentul in care femeile au fost date disparute, iar acest caz ridica noi semne de intrebare cu privire la conditiile in care lucreaza menajerele in Cipru, unii critici numind conditiile ca fiind "o sclavie moderna".