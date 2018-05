Noua tactica a PSD. Lectia invatata

Ziare.

Si a mai invatat PSD ceva dupa ce i s-a tot repetat ca nu trebuie sa faca nicio schimbare fara consultarea magistratilor.din magistratura care sa lase impresia unei dezbateri reale care sa ii valideze demersul.La dezaterea legilor justitiei, argumentul principal a fost sustinerea obtinuta din partea liliputanei organizatii numita UNJR, care are in jur de 40 de membri la nivel national, dar care, in virtutea denumirii pompoase, era prezentata ca o tribuna a magistratilor din intreaga tara. Cele mai contestate reglementari, precum aceea privind sectia speciala de anchetare a magistratilor, desfiintata de GRECO, au fost introduse sub acoperirea UNJR.A venit momentul masacrarii codurilor penale. Dupa ce i s-a reprosat ca nu a primit la dezbateri si Forumul Judecatorilor (AFJ), asociatia de judecatori reprezentativa in acest moment, cea care a lansat protestul celor 4000 de magistrati , PSD a acceptat sa cheme si AFJ la dezbateri.Dezbateri vorba vine. De faptinclusiv ca dezbaterile au loc netransparent si neprevizibil, "fara a putea aprecia in ce modalitate vor fi folosite observatiile formulate de sistemul judiciar, a carui prezenta pare doar a fi necesara pentru legitimarea modificarilor propuse, mimandu-se un dialog".Se intampla tot felul de lucruri amar comice: amendamentele ALDE sunt infierate cu manie de Florin Iordache , calificate drept proaste si cu rea credinta, ele sunt respinse in comisie, dar nu retrase, exista in tabele si oricand pot fi resuscitate in plen, dupa cum a explicat deputatul USR Stelian Ion. Florin Iordache a fost auzit spund in Parlament:. Si, ce sa vezi, tocmai de la CSM a venit o minunata pasa in interesul personal al lui Liviu Dragnea . CSM a propus, prin vocea trimisei sale la comisie, judecatoarea Lia Savonea, o modificare aparent benigna a art. 308 din CP , adica infractiunile de coruptie si de serviciu, deci inclusiv abuzul in serviciu, comise alte persoane decat functionarii publici. Si pentru aceste fapte, CSM propunea intoducerea unui prag de 50 de mii de euro sub care fapta nu mai era penala.Deci, a propus CSM, daca un "nefunctionar public" comite un abuz in serviciu cu prejudiciu sub 50 de mii de euro, nu are nicio problema. Iar Florin Iordache s-a grabit sa imbratiseze amendamentul.De ce spun asta?Imi este cu neputinta sa cred ca magistratii profesionisti din CSM nu si-au dat seama dintr-o privire ca, pentru ca aceeasi fapta ar urma sa fie diferit sanctionata in cazul functionarilor publici.Si daca discriminarea nu era corectata in plen, cu siguranta ca in primul proces de abuz de dupa intrarea in vigoare a modificarii ar fi fost sesizata CCR a carei practica este constanta si consistenta in sensul respingerii unor asemenea situatii discriminatorii. Si ma refer chiar la practica dinainte ca CCR sa devina anexa PSD. Acum, ce sa mai vorbim?De ce 50 de mii si nu 10 mii? Nu a explicat nimeni. Dupa cum nu e deloc clar in ce conditii a fost votata in CSM aceasta modificare, cine a stiut de ea si ce mandat a avut Lia Savonea sa o sustina in comisia Iordache.Dupa cum, desi i-am cerut explicit o reactie, CSM este mut ca o lebada dupa declaratia ministrului justitei in care dl Toader anunta liste negre cu procurori care au inregistrat achitari, indiferent de motiv si ii facea practic infractori, adica vinovati de represiune nedreapta, la gramada si fara probe. O grozavie, un atac fara precedent la justitie care nu deranjeaza CSM. Acelasi CSM care dupa ce a constatat ca ministrul Justitiei a incalcat independenta justitiei in cazul Belina, a decis mai apoi sa retraga acuzatia.Ceea ce a deranjat totusi CSM a fost scandalul provocat de pasa trimisa catre comisia Iordache. Dupa parerea mea au crezut ca lumea este un pic mai proasta decat e in realitate si nu se va prinde ca nu acesta nu era decat primul pas pentru revenirea OUG 13, dar de aceasta data calare pe calul CSM. Asa ca propunerea de modificare a fost retrasa , pe un ton, in opinia mea, prea tafnos pentru cineva de-abia prins cu mata in sac.Din pacate, CSM pare inca o institutie aproape capturata in care fiecare decizie atarna de un fir de par. Iar cu CSM la un rever si CCR la celalat nu vad ce mai poate opri PSD, care acum, cu lectiile invatate, este cu mult mai periculoasa.