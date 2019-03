Nutu Camataru iese din inchisoare - eliberarea sa nu a fost contestata

Ziare.

com

Potrivit portalului instantelor, Judecatoria Gaesti "admite propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Gaesti pentru condamnatul Balint Ion, Dispune liberarea conditionata a condamnatului Balint Ion".Surse judiciare au declarat, pentru Mediafax, ca Ion Balint, cunoscut drept Nutu Camataru, va fi pus in libertate marti, dupa ce sentinta data de instanta nu a fost contestata. In aceste momente, se fac formalitatile pentru iesirea acestuia din inchisoare.Camataru a fost transferat de curand la Penitenciarul Gaesti de la cel din Ploiesti.Acesta era inchis din octombrie 2018 pentru santaj, avand o pedeapsa de 5 ani si 11 luni de inchisoare. In data de 8 octombrie 2018, magistratii Curtii de Apel Ploiesti au admis cererea de contopire a pedepselor formulata de Ion Balint, cunoscut ca Nutu Camataru."Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei inchisorii (...) al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia I Penala si a Mandatului de executare a pedepsei inchisorii (...) al Judecatoriei Sector 4 Bucuresti si emiterea unui nou mandat de executare a pedepsei inchisorii pentru pedeapsa rezultanta de 5 ani si 11 luni inchisoare, la ramanerea definitiva a prezentei sentinte", se arata in sentinta data la inceputul lunii octombrie.