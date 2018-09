"O delegatie a Comisiei de la Venetia vine in Romania pentru o opinie privind modificarea Codurilor Penale".

Ziare.

Avizul Comisiei de la Venetia a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei printr-o decizie luata in 28 iunie, iar concluziile evaluarii ar urma sa fie prezentate in 19 octombrie.Potrivit unui comunicat de presa de pe site-ul Consiliului Europei, delegatia Comisiei de la Venetia se va intalni cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul Justitiei, cu conducerea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului General, DNA, DIICOT, Consiliul Superior al Magistraturii, precum si cu reprezentanti ai Parlamentului, asociatii de judecatori si procurori si organizatii ale societatii civile.Sursa citata mentioneaza ca avizul a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei.La inceputul lunii iulie, secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland, a facut apel la autoritatile din Romania sa astepte opinia Comisiei de la Venetia inainte de a face alti pasi pentru modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala, el spunand ca aceste reforme risca sa incalce obligatiile internationale ale Romaniei, in special cele impuse de Conventia penala privind coruptia, identificate in recentul raport GRECO."Fac apel catre partile implicate sa astepte opinia Comisiei de la Venetia si sa o ia in considerare inainte de a urma alti pasi pentru a modifica Codul Penal si Codul de Procedura Penala din Romania. Aceste reforme risca sa incalce obligatiile internationale ale Romaniei, in special cele impuse de Conventia penala privind coruptia, identificate in recentul raport GRECO. Ca membru al organizatiei noastre, Romania are datoria de a apara statul de drept", afirma secretarul general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.El mai spunea ca Consiliul Europei va continua sa urmareasca cu atentie desfasurarea evenimentelor din Romania si este pregatit sa asigure expertiza daca este nevoie.Avizul Comisiei de la Venetia a fost solicitat de Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei printr-o decizie luata in 28 iunie, iar evaluarea urmeaza sa fie prezentata in 19 octombrie.Alaturi de recomandarile GRECO, acest aviz are rolul de a identifica cea mai buna solutie posibila pentru abordarea problemelor generate de proiectele de amendamente, in conformitate cu standardele europene si cu angajamentele europene ale Romaniei, preciza Consiliul Europei.