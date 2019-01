O escrocherie suspectata de multi soferi, demontata in justitie, dupa 9 ani de reclamatii si procese

Ziare.

com

Totul a inceput in 2009, cand Lucian Ciobanu, proprietarul unui autoturism Peugeot , a fost implicat intr-un accident si si-a avariat masina, scrie Adevarul Barbatul s-a dus in service, a platit reparatiile, dar dupa ce a sesizat anumite probleme a constatat ca piesele pe care le platise ca fiind noi erau second-hand. A depus o plangere la Protectia Consumatorului si apoi la politie , dar n-a avut castig de cauza, politistii apreciind ca faptele reclamate nu constituie infractiune.Lucian Ciobanu a mers si mai departe, in instanta . Angajatii reclamati au fost trimisi in judecata, la fel si service-ul, ca persoana juridica. Prima instanta, Judecatoria Bacau, a decis, de asemenea, ca fapta inculpatilor nu este prevazuta in legea penala si a dispus incetarea procesului.Soferul pagubit nu s-a lasat si a contestat sentinta. Procesul s-a reluat de la zero, fiind castigat de Lucian Croitoru atat pe fond, cat si in apel, dupa ce expertizele au confirmat ceea ce el reclamase.Instanta i-a condamnat definitiv pe doi dintre mecanici si pe coordonatorul service-ului la cate un an de inchisoare cu suspendare si la plata a 40.000 de lei daune pagubitului.