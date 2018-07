O grefiera din Iasi trebuie sa plateasca daune morale de 20.000 de euro unui criminal

Ziare.

Decizia nu este definitiva.Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au dispus amendarea penala a grefierei Cristina Victor, dar si obligarea acesteia la achitarea de despagubiri catre fostul detinut."Instanta condamna inculpata Victor Cristina la 18.000 de lei amenda penala (corespunzatoare pentru 180 zile-amenda, cu o valoare corespunzatoare de 100 de lei), pentru savarsirea infractiunii de neglijenta in serviciu. Admite in parte actiunea civila formulata de Mocanu Marin si obliga inculpata Victor Cristina sa achite partii civile suma de 20.000 de euro, reprezentand daune morale", arata judecatorii ieseni.In urma cu aproximativ doi ani, Cristina Victor, grefiera in cadrul Tribunalului Iasi, a fost trimisa in judecata pentru neglijenta in serviciu. Procurorii au acuzat-o ca nu ar fi comunicat Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi un extras dintr-o hotarare a tribunalului prin care s-a dispus liberarea conditionata a lui Marin Mocanu. Barbatul, care ar fi trebuit pus in libertate in ziua pronuntarii, executa o pedeapsa de 18 ani de inchisoare pentru omor si fusese incarcerat din 1999.In august 2014, Judecatoria Iasi a respins propunerea Comisiei din Penitenciar de liberare conditionata a lui Mocanu, dar barbatul a contestat decizia si, pe 14 decembrie 2014, Tribunalul a decis ca poate iesi de dupa gratii, hotararea fiind definitiva.Grefiera Cristina Victor, care participase la sedinta, ar fi trimis extrasul din hotararea instantei la locul in care era incarcerat detinutul, dar nu ar fi observat ca acesta nu a ajuns la destinatie, conform anchetatorilor. Astfel, Mocanu a ramas dupa gratii.Nestiind ca era liberat, detinutul a facut alte trei cereri similare, toate fiind respinse de Judecatoria Iasi in februarie, martie si mai 2015, magistratii constatand ca acesta nu ar fi indeplinit conditiile prevazute de lege pentru a fi liber.Mai mult, una dintre sentinte a fost contestata de Mocanu la tribunal, dar, spre deosebire de trecut, nu a mai avut castig de cauza.Cei care au observat intr-un tarziu ca detinutul ar trebui sa fie, de fapt, pus in libertate au fost reprezentantii inchisorii, care au sesizat ca de la dosarul condamnatului lipseste o decizie. Dupa aproape sase luni, Mocanu a fost pus in libertate, iar acesta a cerut despagubiri de 500.000 de euro daune morale."Noi facem apel la decizia aceasta, care este absurda. Deocamdata ne-am incalzit la Judecatorie. Degeaba ne-am prezentat si am sustinut netemeinicia acuzatiilor, nu ne-a bagat nimeni in seama.Din punctul nostru de vedere, exista doua variante: responsabilitatea pentru situatie apartine tuturor celor care au avut acel dosar pe masa sau nu exista fapta care sa fie incidenta unei infractiuni. Din pacate, in Romania, cel mai mic plateste", a declarat Ionel Nechita, avocatul Cristinei Victor.Conform avocatului, grefiera a trimis prin fax decizia care ar fi trebuit sa ajunga la Penitenciarul Iasi, numai ca, din cauza unei defectiuni a aparatului, comunicarea nu a ajuns la destinatie.Mai mult, avocatul iesean a adaugat ca nu grefierul este cel care trebuie sa urmareasca atent cursul dosarului.Marin Mocanu a fost condamnat definitiv in 2001 la 18 ani de inchisoare pentru ca si-a fi ucis cumnatul. Barbatul, originar din judetul Vaslui, a fost acuzat ca si-a lovit cumnatul de mai multe ori cu o secure in cap, iar, dupa ce acesta a murit, i-ar fi prins un lat in jurul gatului, l-ar fi tarat in spatele casei, unde l-ar fi aruncat intr-un WC si l-ar fi acoperit cu pamant.