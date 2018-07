O judecatoare achitata pentru coruptie va fi sefa unei sectii de la Inalta Curte. Iohannis a semnat decretul

Ziare.

Corina Corbu se numara, alaturi de Gabriela Barsan, printre cei patru magistrati de la ICCJ care au fost judecati intr-un dosar de coruptie si achitati in luna mai , prin decizie definitiva.Anuntul privind semnarea decretului de numire a Corinei Corbu a fost facut de Administratia Prezidentiala. Mandatul acesteia in functia de presedinte al Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este pentru o perioada de trei ani.Propunerea de numire a Corinei Corbu in acest post a fost inaintata presedintelui in 11 iulie de catre Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) . Pentru acest post a candidat si judecatoarea Eugenia Marin, ambele sustinand un interviu in Sectia pentru judecatori a CSM.In luna mai, ICCJ a decis definitiv achitarea fostei sefe a Sectiei de contencios administrativ si fiscal a instantei supreme, Gabriela Barsan, si a altor trei magistrati de la instanta suprema intr-un dosar privind fapte de coruptie deschis de procurorii DNA si care s-a judecat din iulie 2014 la instanta suprema. Cei patru magistrati sunt Gabriela Birsan, Iuliana Pusoiu, Corina Corbu si Anton Pandrea, care au fost acuzati de catre procurorii DNA de luare de mita, dare de mita, abuz in serviciu, marturia mincinoasa, spalare de bani, favorizarea faptuitorului sau cumparare de influenta.Dupa decizia definitiva a instantei supreme, plenul CSM a decis ca magistratul Corina Corbu, care fusese suspendata in 2014, dupa trimiterea in judecata, sa isi reia activitatea la Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ.