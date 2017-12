O multime de politicieni si afaceristi au fost condamnati in 2017 pentru coruptie. Vezi care au primit pedepse cu inchisoare si cati bani au de dat inapoi

Ziare.

com

Pe lista celor trimisi dupa gratii figureaza fosti ministri, parlamentari, primari, consilieri locali si judeteni, magistrati, politisti, directori de spitale, inalti functionari ai statului roman, oameni de afaceri, directori de companii si regii de stat.Elena Udrea, Alina Bica, Radu Mazare, Dan Sova, Gheorghe Nichita, Nelu Iordache sau Catalin Voicu sunt doar cativa dintre cei care au primit in 2017 pedepse pentru fapte de coruptie. Merita mentionat, insa, ca in majoritatea cazurilor sentintele nu sunt definitive.Iata cateva detalii despre cele mai sonore condamnari din acest an.fost procuror-sef al DIICOT a fost condamnata in ianuarie de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) lacu executare pentru favorizarea faptuitorului, in legatura cu interventii pentru clasarea unui dosar in care era implicat omul de afaceri Horia Simu.In acelasi dosar, Horia Simu a fost condamnat la 4 ani inchisoare cu executare, iar fostul sef al ANAF Serban Pop a primit 5 ani inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva.Alina Bica mai are o condamnare care nu e definitiva de 4 ani de inchisoare tot pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, intr-un dosar in care este implicat si fostul ministru Adriean Videanu.Fostul senatora fost condamnat in luna februarie de Tribunalul Bucuresti lapentru complicitate la abuz in serviciu, intr-un dosar in care este acuzat de interventii la conducerea Electrica si Electrica Serv pentru ca o firma sa primeasca preferential contracte.In plus, judecatorii i-au confiscat sumele de 200.000 euro si 119.000 lei, el avand de platit in solidar cu alti inculpati despagubiri civile de 5 milioane lei.a fost condamnata in luna martie de ICCJ lain dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar,fost presedinte al Federatiei Romane de Box a fost condamnat la, Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.Elena Udrea a fost obligata sa plateasca aproape 3 milioane euro despagubiri. Decizia nu este insa definitiva.fost primar al municipiului Piatra Neamt a fost condamnat in luna mai de Tribunalul Bucuresti la, intr-un dosar legat de fraudarea Companiei Nationale Posta Romana.Gheorghe Stefan are de platit 422.000 de lei si 35.000 de euro. Decizia nu este definitiva.In aprilie, Gheorghe Stefan a mai primit o condamnare de 3 ani inchisoare pentru finantarea ilegala a PDL, dupa ce in 2016 a fost condamnat la 6 ani inchisoare in dosarul "Microsoft", din care a executat o mica parte, fiind eliberat conditionat.fost ministru al Energiei a fost condamnat in luna mai de ICCJ lacu executare pentru trafic de influenta, intr-un dosar in care este acuzat de DNA ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu. Instanta a mai decis confiscarea de la Constantin Nita a sumei de 303.000 lei. Decizia nu este definitiva.Constantin Nita este acuzat ca, in cursul anului 2013, i-a solicitat lui Urdareanu un comision de 5% din valoarea unui contract incheiat de firma acestuia - UTI cu Primaria Iasi.fost director al RA-APPS a fost condamnat definitiv in luna mai de Curtea de Apel Bucuresti lacu executare pentru cumparare de influenta, in timp ce fostul presedinte al CJ Buzau Cristinel Marian Bigiu a primit doi ani de inchisoare cu executare.Gabriel Surdu este acuzat ca i-a oferit lui Cristinel Bigiu peste 878.000 euro, pentru a-i facilita obtinerea unor contracte de lucrari publice in judetul Buzau, pentru o firma pe care primul o administra printr-un intermediar.fost secretar de stat in Ministerul Justitiei a fost condamnat definitiv in luna iunie de ICCJ lacu executare pentru dare de mita si trafic de influenta.Putura este acuzat ca a primit de la o persoana foloase necuvenite in cuantum de circa 30.000 de euro, constand in cheltuieli aferente unor partide de vanatoare, sejururi la mare, un costum de vanatoare si suma de circa 30.000 de lei. In schimbul acestor foloase, Putura a promis ca va interveni la judecatori in vederea obtinerii unei sentinte favorabile pentru acea persoana.fost manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta a fost condamnat definitiv in iulie de Curtea de Apel Bucuresti lacu executare pentru spalare de bani si luare de mita.El este acuzat ca a primit peste 5 milioane lei mita de la reprezentantii unor firme pentru derularea unor contracte cu spitalul.Omul de afaceria fost condamnat definitiv in iunie de ICCJ lacu executare in dosarul ASF-Carpatica, in timp ce fostul presedinte al ASF Dan Radu Rusanu si Laura Chitoiu, sotia lui Daniel Chitoiu, au fost achitati.In acelasi dosar, Marian Mirzac (fost membru neexecutiv al conducerii ASF) a primit 3 ani si 6 luni inchisoare cu executare, iar Radu Mustatea (membru in CA al SC Carpatica Asig) a fost condamnat la 2 ani si 6 luni.fost director al Antena TV a fost condamnat definitiv in iunie de ICCJ lacu executare, fiind acuzat ca l-a santajat pe administratorul companiei RCS/RDS, Ioan Bendei.Dan Voiculescu a fost achitat pentru complicitate la santaj, insa fiica sa, Camelia Voiculescu, a primit o pedeapsa de 1 an si 6 luni cu suspendare, iar Antena TV Group a fost sanctionata cu o amenda penala de 200.000 lei.fost primar al municipiului Constanta a fost condamnat in iulie de Curtea de Apel Bucuresti laintr-un dosar legat de retrocedarea ilegala a unor terenuri.Pedepse cu suspendare au primit Nicusor Constantinescu, fost presedinte al CJ Constanta, si Dragos Savulescu, fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti. Decizia nu este definitiva.Omul de afaceri israelianadministrator al firmei Shapir Structures SRL si apropiat al lui Radu Mazare a fost condamnat definitiv in luna august de Curtea de Apel Bucuresti lapentru evaziune fiscala si plata sumei de 53 milioane lei catre statul roman.Avraham Morgenstern a fugit din tara inainte de anuntarea sentintei, insa a fost prins si adus in luna decembrie.Omul de afaceria fost condamnat definitiv in luna august de ICCJ lain dosarul "Baneasa". Alte condamnari: Cornel Serban (fostul sef DGIPI) - 2 ani si 6 luni cu executare, Ioan Nicolae Alecu (rectorul USAMV Bucuresti) - 6 ani de inchisoare cu executare, Petru Pitcovici (fost sef in Directia Generala Anticoruptie din MAI) - 2 ani cu suspendare.Acuzatiile se refera la subevaluarea unui teren de 224 hectare din Baneasa, apartinand domeniului public al statului, adus ca aport in natura in cadrul unui proiect imobiliar dezvoltat de firma lui Popoviciu. Omul de afaceri a fugit din Romania, fiind identificat in Marea Britanie, de unde se incearca extradarea lui.Fostul senatora fost condamnat in septembrie de Inalta Curte de Casatie si Justitie lacu executare pentru trafic de influenta, in timp ce fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit trei ani cu suspendare pentru abuz in serviciu.Sova are de platit 100.000 de euro, iar Mihai Balan 1,3 milioane lei. Decizia nu este definitiva.Dan Sova este acuzat ca a primit 100.000 de euro de la un denuntator, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o casa avocatura, unde Sova avea interese.Fostul primara fost condamnat in octombrie de Judecatoria Sectorului 4 lacu suspendare pentru savarsirea infractiunii de folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane. Decizia nu este definitiva.Piedone este acuzat ca a aprobat acorduri de functionare in favoarea unor firme detinute de doi copii ai sai.fost primar al municipiului Ploiesti a primit in noiembrie o condamnare decu suspendare intr-un dosar de coruptie legat de modul in care a fost finantata echipa de fotbal Petrolul Ploiesti. El are de platit suma de 8 milioane lei.fost primar al municipiului Iasi a fost condamnat in noiembrie de Tribunalul Bucuresti lacu executare pentru luare de mita, in timp ce omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a luat 8 luni inchisoare cu suspendare. Decizia nu este definitiva.Nichita este acuzat ca i-a cerut lui Urdareanu ca mita 10% din valoarea unui contract derulat de firma UIT in valoare de 69 milioane lei, ce avea ca obiect semaforizarea strazilor din Iasi.fost ministru al Internelor a fost condamnat definitiv in luna decembrie lacu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. In acelasi dosar, fostul deputat Mihai Banu a primit trei ani si jumatate inchisoare cu executare, tot pentru trafic de influenta.Cei doi trebuie sa plateasca cate 92.500 de euro. Banii reprezinta suma ceruta de Berca pentru a interveni in favoarea unui om de afaceri, ce avea de recuperat 5,6 milioane lei, in contul executarii unor lucrari de constructii in Bacau.Fostul deputata fost condamnat, tot in decembrie, lacu executare pentru trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor.El are de platit si 300.000 de euro, suma reprezentand mita ceruta de Rizea de la un om de afaceri pentru a interveni la RAAPPS si Primaria Chiajna, pentru retrocedarea unui teren.administrator al SC Romstrade SRL a fost condamnat in decembrie de Tribunalul Bucuresti lacu executare intr-un dosar in care este acuzat de mai multe infractiuni, printre care si fraude cu fonduri europene alocate pentru constructia autostrazii Nadlac - Arad.Nelu Iordache trebuie sa plateasca Bancii Comerciale Romane daune materiale de 11 milioane lei, instanta confiscandu-i si suma de 79 milioane lei. Decizia nu este definitiva.