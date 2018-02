O petitie impotriva modificarii Legilor Justitiei va fi depusa azi la Senat: Va fi asternut un covor de hartie cu semnaturile stranse

Ziare.

"La un an de la adoptarea OUG 13, dupa ce am iesit in strada la proteste in toata tara, dupa flashmob-ul 'Romania, condamnata la tacere', mergem acum in mijlocul lor sa ne facem auziti! In mod simbolic, vom intinde in fata plenului Senatului un covor de hartie, cu semnaturile sutelor de mii de romani ingrijorati de soarta Justitiei! Parlamentarii vor decide daca vor calca sau nu in picioare dorinta cetatenilor de a nu modifica legile justitiei in interesul unui grup infractional aflat vremelnic la conducerea statului", spun membrii comunitatii Declic.Evenimentul este programat sa aiba loc de la ora 15:30, in foaierul Senatului.Declic solicita parlamentarilor sa elimine modificarile care afecteaza independenta Justitiei,"Solicitam parlamentarilor sa elimine modificarile care afecteaza independenta Justitiei. Consecintele ar putea fi fatale pentru dezvoltarea Romaniei. Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a avertizat Romania ca, daca Legile Justitiei raman asa cum au fost initial adoptate de Parlament, discutiile despre MCV si aderarea la spatiul Schengen se vor purta in alti termen i", mai spun membrii Declic.