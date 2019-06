O tanara din Braila a fost condamnata pentru ca a dat spaga unui medic

Ziare.

Astfel, Curtea de Apel Iasi a condamnat-o definitiv pe femeie la 10 luni de inchisoare cu suspendare pentru mita data unui medic de la Instititul de Boli Cardiovasculare din Iasi, arata Ziarul de Iasi In 2017, femeia a venit la spital cu mama sa care suferea de o afectiune cardio-vasculara si a aflat despre medicul respectiv de pe Internet."Inculpata a apelat acest numar de telefon (al medicului - n.red.), dupa Paste, si i-a spus medicului Bitere Eugen-Valentin ca mama sa trebuie operata pe cord, ca medicii i-au mai dat doar 6 luni de viata. Inculpatul Bitere a intrebat daca mama inculpatei Pantea Adriana este asigurata, a indrumat-o sa plateasca asigurare, si i-a cerut sa vina la Iasi pentru control", se arata in rechizitoriu.Cand s-a intalnit cu medicul, acesta i-a spus femeii ca este o operatie complicata, dar ca o va face. Femeia i-a oferit medicului 500 de lei pe care initial acesta i-a refuzat, dar apoi i-a primit.Si alte persoane au fost condamnate in cazul medicului. Acesta este, insa, inca judecat si nu si-a recunoscut faptele.