Olguta Vasilescu a ramas fara colegi? Cum scapa de ea Liviu Dragnea

Ziare.

com

Ca presedintele, prin pasivitatea sa de 4 ani, inclusiv in fata neconstitutionalitatii mandatului judecatorului Petre Lazaroiu, poarta o mare vina pentru situatia in care am ajuns, e o alta poveste.Ce spune CCR?Deci, presedintele urmeaza sa ia act de demisiile ministrilor de la Transporturi si Dezvoltare, sa emita decretele de vacantare a celor doua functii si sa raspunda in scris si motivat propunerilor premierului, Olguta Vasilescu la Dezvoltare si Draghici la Transporturi.Dar, nici primele propuneri, cu Olguta Vasilescu la Transporturi si Ilan Laufer la Dezvoltare, nu au fost refuzate in scris si motivat, dar la momentul respectiv posturile nefiind vacante, nici nu se putea pune in mod legal problema unor propuneri. Ce sa propui pentru un post inca ocupat? Primul refuz poate fi motivat la o adica pe viciu de legalitate, adica prin faptul ca posturile nu erau vacante. Iar, potrivit CCR, numarul refuzurilor pe legalitate nu e limitat, doar refuzul legat de persoana propusa poate fi doar unul.Daca ar fi sa revenim la acele propuneri, avand in vedere refuzul neformalizat, ar insemna ca presedintele poate sa le si accepte? Si atunci ce facem cu setul doi de propuneri? Dispar. Evident nu se poate. In plus, decizia CCR nu retroactiveaza, deci ea nu poate avea in vedere decat propunerile acum active.Deci, presedintele o poate refuza pe dna Vasilescu pentru Dezvoltare, ca prima propunere pentru acest potofoliu. Ca daca e a doua propunere, iar prima nu a fost refuzata formal, poate il numeste totusi pe Ilan Laufer?Iar daca o refuza pe dna Vasilescu la Dezvoltare si il accepta pe Mircea Draghici la Transporturi, dna Vasilescu ramane la usa guvernului. Si ceva imi spune ca asa se va si intampla. Si de acum inainte presedintele poate sa o tot refuze pe dna Vasilescu ca prima propunere sau sa accepte orice alta prima propunere pentru orice alt minister pentru a evita ca domnia sa sa fie a doua propunere imposibil de refuzat.Este o lovitura uriasa pentru Olguta Vasilescu si, mai grav, una pentru careDe ce?Nu dna Vasilescu a cerut sa plece de la Munca la Transporturi. A fost dorinta lui Liviu Dragnea pentru ca la Munca, dna Vasilescu incepuse sa-si faca periculos de multa popularitate printre pensionari prin prevederile proiectului noii legi a pensiilor. Sigur ca ele sunt inaplicabile si pensiile se vor dubla cum s-au dublat si salariile.Dar pana sa stea sa socoteasca, pensionarii au apucat sa o auda pe dna Vasilescu cum dubleaza si recalculeaza. Iar pentru Liviu Dragnea, orice pesedist cu popularitate e un pesedist periculos pentru el si trebuie cumva "tuns".Trimisa la Transporturi, dna Vasilescu nu prea avea cum sa performeze, pentru ca acolo e iadul pe pamant. De acolo nu pot veni decat probleme si injuraturi. Deci urma un potrofoliu de sacrificiu, dar un portofoliu totusi.Acum este posibil sa nu mai aiba niciun portofoliu. Si asta din cauza unor decizii ale PSD de aceasta data. Dupa refuzul presedintelui de a vacanta posturile, PSD s-a reunit repede, repede intr-un CEX pentru a face noi propuneri. Nu era deloc cazul, pentru ca primele nu fusesera respinse altfel decat verbal, deci nu formal. Putea sa le mentina asteptand vacantarea posturilor.Dna Vasilescu a acceptat noua nominalizare cu fericire, pentru ca scapa de Transporturi pentru a primi perla coroanei - Dezvoltarea, ministerul care ar fi transformat-o in regina primarilor.Dar exact din acest motiv, pentru Liviu Dragnea numirea dnei Vasilescu la Dezvoltare era inacceptabila. Sa vrei sa-i tai popularitatea de la Munca si sa se aleaga cu alta si mai mare la Dezvoltare?Olguta Vasilescu, la fel ca tot partidul, stie foarte bine ca CCR este o anexa a lui Liviu Dragnea. Daca Daddy voia, asa cum a vrut sa dinamiteze completul de judecata care nu-i convenea, putea sa impuna si numirea dnei Vasilescu la Transporturi. Dar se pare ca nu a vrut. Pentru ca daca voia, CCR scria, asa cum a scris in cazul Kovesi, ca presedintele trebuie sa semneze decretele de numire ale ministrilor, pentru ca a epuizat singurul refuz posibil.Si mai stiu ca dna Vasilescu nu uita si nu iarta. Si cand trebuie sa treaca peste cadavre, nu are rezerve. A facut-o si cu creatorul ei politic, Vadim Tudor. Nu vad de ce nu ar face-o si cu Liviu Dragnea.